Süper Lig: Kasımpaşa: 3 - Galatasaray: 3

Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.

Böylece Galatasaray, Kasımpaşa maçıyla Süper Lig’de üst üste 2, toplamda da 5. beraberliğini aldı. Cimbom ligde Kasımpaşa karşılaşmaları haricinde Eyüpspor, Hatayspor ve Fenerbahçe ile berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR İLK YARI

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını sarı-kırmızılılar, 1-0 önde tamamladı.

4. dakikada sağ kanattan Fall'ın ortasında arka direkte topu kontrol eden Brekalo'nun ceza sahası için sol çaprazında dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muslera çıkardı.

9. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ortasında ön direkte kaleci Gianniotis ile topa hamle yapan Osimhen yerde kaldı. Devam kararı veren hakem Cihan Aydın gelen uyarı sonucu VAR monitörüne giderek pozisyonu yeniden inceledi. Pozisyonda Gianniotis'in faul yaptığına karar veren Cihan Aydın, penaltı noktasını gösterdi.

12. dakikada Galatasaray öne geçti. Penaltıda topun başına geçen Osimhen, kaleci ile meşin yuvarlağı ayrı köşelere gönderdi: 0-1.

24. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Eren Elmalı'nın ters vuruşunda top sol kanattaki Brekalo'nun önünde kaldı. Oyuncunun ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.

26. dakikada Gökhan Gül'ün pasıyla savunma arkasına sarkan Fall'ın ceza sahası sağ çaprazında yerden çektiği şutu Muslera kurtardı.

28. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Sol kanattan Sallai'nin kale önüne çevirdiği topa boş pozisyonda kayarak dokunan Abdülkerim Bardakcı'nın şutunda kaleci Gianniotis son anda meşin yuvarlağı çıkardı.

32. dakikada Hajradinovic'in pasıyla ceza sahası dışı hafif sol çaprazda topla buluşan Winck'in plase vuruşunda kaleci Muslera köşeye giden meşin yuvarlağı son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

Müsabakanın ilk yarısını Galatasaray, 1-0 üstün bitirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR 2. YARI

52. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Sağ taraftan kullanılan kornerde arka direkte Piatkowski'nin indirdiği topu Ben Ouanes altıpas içinde kafayla ağlara gönderdi: 1-1

57. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan içeriye çevirdiği topu ceza sahası dışında kontrol eden Lemina'nın şutunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı uzanarak köşeden çıkardı. Dönen topu önünde bulan Barış Alper'in altıpas gerisine yaptığı ortada Osimhen'in şık hareketlerin ardından yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis, bir kez daha meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.

61. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ev sahibi takımda Gökhan Gül, orta alanda Torreira'dan kaptığı topu bekletmeden sol kanattaki Brekalo'ya çıkardı. Ceza sahasına sol çaprazdan giren Brekalo'nun yaptığı vuruşta Frankowski'ye çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1

69. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Sara'nın kullandığı serbest vuruşta, kale önünde iyi yükselen Sanchez, topu kafayla ağlarla buluşturdu: 2-2

71. dakikada sarı-kırmızılılar bir kez daha öne geçti. Muslera'nın uzun pasında savunmada Piatkowski'nin sektirdiği topu önünde bulan Osimhen, ceza sahasına girmeden yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-3

81. dakikada Kasımpaşa atağında kafalardan seken top arka direğe açılırken Can Keleş, Cuesta ile mücadelesinde yerde kaldı ve hakem Cihan Aydın pozisyonu devam ettirdi. Cihan Aydın gelen uyarı sonucu VAR monitörüne giderek pozisyonu yeniden inceledi. Pozisyonda Cuesta'nın Can Keleş'e faul yaptığına karar veren hakem Cihan Aydın, penaltı noktasını gösterdi.

85. dakikada Kasımpaşa bir kez daha oyuna eşitliği getirdi. Penaltıyı kullanan Hajradinovic, topu Muslera'nın solundan ağlara gönderdi: 3-3

Müsabaka, 3-3 beraberlikle sonuçlandı.