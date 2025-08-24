Süper Lig: Kayserispor: 0 - Galatasaray: 4

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Zecorner Kayserispor'ı 4-0 yendi.

Süper Lig'in 3. haftasındaki Zecorner Kayserispor-Galatasaray maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

6. dakikada Sane'nin savunmanın arkasına gönderdiği ara pasta ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Osimhen'in şutunda, kaleci Bilal Beyazıt topu uzaklaştırdı.

9. dakikada Torreira'nın yaklaşık 25 metreden sert şutunda meşin yuvarlak, kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

27. dakikadaki Galatasaray atağında Yunus Akgün'ün savunmanın arkasına gönderdiği pasa koşu yapan Sane'nin şutunda açıyı kapatan Bilal Beyazıt, topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

36. dakikada Galatasaray öne geçti. Yarı alanından aldığı topla rakip sahayı hızla geçen Yunus Akgün'ün pasında, ceza sahasına sağ çaprazda giren Sane'nin şutunda topu Bilal Beyazıt, çeldi. Pozisyonu iyi takip eden Eren Elmalı, tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

39. dakikada Kayserispor'un kullandığı kornerde ceza sahasına koşu yaparak giren Opoku'nun arka direkte kafa vuruşunda meşin yuvarlak, az farla auta çıktı.

Maçın ilk yarısı, Galatarasay'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR: İKİNCİ YARI

Galatasaray, ikinci yarıya golle başladı. 46. dakikada Sane'nin ortasında ceza sahasına koşu yaparak giren Eren Elmalı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

59. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Kayserispor atağında Cardoso'nun kaleye paralel gönderdiği sert ortada Mendes altı pas içerisinde topa dokunamayınca meşin yuvarlak taca çıktı.

59. dakikada Osimhen'in pasında ceza sahası içerisi sol çaprazda topla buluşan Sane'nin uzak köşeye şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

71. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Eren Elmalı'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunda meşin yuvarlak kale direğinin dibinden oyun alanını terk etti.

74. dakikada Sane'nin pasında ceza sağasına sağ çaprazdan giren Yunus Akgün'ün şutunda top auta çıktı.

77. dakikada Mendes'in kendi yarı alanın ortalarından gönderdiği uzun pasta topu iyi kontrol eden Cardoso'nun sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden oyun alanını terk etti.

86. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Icardi'nin pasında topla buluşan Zaniolo'nun kaleye paralel gönderdiği ortada Osimhen, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-3.

90+3. dakikada Berkan Kutlu'nun pasında topla buluşan Sane'nin uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4.

Maç, Galatasaray'ın 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.