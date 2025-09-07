Süper Lig ne zaman başlayacak?
Süper Lig'de 5. hafta maçları ne zaman oynanacak? Beşiktaş ve Galatasaray maçları hangi gün ve saat kaçta oynanacak? Fenerbahçe - Trabzonspor derbi maçı hangi gün ve saat kaçta? Süper Lig 5. hafta maç programı haberimizde.
2026 Dünya Kupası Avrupa Eleme maçları nedeniyle oluşan Milli ara nedeniyle Süper Lig maçları bir süredir oynanmıyor. Peki Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın maçları ne zaman ve saat kaçta? Detaylar şöyle:
BEŞİKTAŞ'IN MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig 5. haftası 13 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Samsunspor - Antalyaspor maçı ile başlayacak. Beşiktaş da 13 Eylül günü saat 20.00'de Rams Başakşehir'i evinde ağırlayacak.
GALATASARAY'IN MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig 5. haftasında Galatasaray, Eyüpspor deplasmanına çıkacak. Eyüpspor - Galatasaray maçı 14 Eylül Pazar günü saat 17.00'de oynanacak.
FENERBAHÇE'NİN MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig 5. haftası Fenerbahçe - Trabzonspor derbisine sahne olacak. Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.
SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇ PROGRAMI
Süper Lig 5. hafta maç programı şöyle:
13 Eylül 2025 Cumartesi
- 17:00 ▸ Samsunspor A.Ş. – Hesap.com Antalyaspor
- 17:00 ▸ Misirli.com.tr Fatih Karagümrük – Kasımpaşa A.Ş.
- 20:00 ▸ Tümosan Konyaspor – Corendon Alanyaspor
- 20:00 ▸ Beşiktaş A.Ş. – Rams Başakşehir Futbol Kulübü
14 Eylül 2025 Pazar
- 17:00 ▸ İkas Eyüpspor – Galatasaray A.Ş.
- 17:00 ▸ Zecorner Kayserispor – Göztepe A.Ş.
- 20:00 ▸ Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. – Kocaelispor
- 20:00 ▸ Fenerbahçe A.Ş. – Trabzonspor A.Ş.
15 Eylül 2025 Pazartesi
- 20:00 ▸ Çaykur Rizespor A.Ş. – Gençlerbirliği