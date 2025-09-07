Süper Lig ne zaman başlayacak?

2026 Dünya Kupası Avrupa Eleme maçları nedeniyle oluşan Milli ara nedeniyle Süper Lig maçları bir süredir oynanmıyor. Peki Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın maçları ne zaman ve saat kaçta? Detaylar şöyle:

BEŞİKTAŞ'IN MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig 5. haftası 13 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Samsunspor - Antalyaspor maçı ile başlayacak. Beşiktaş da 13 Eylül günü saat 20.00'de Rams Başakşehir'i evinde ağırlayacak.

GALATASARAY'IN MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig 5. haftasında Galatasaray, Eyüpspor deplasmanına çıkacak. Eyüpspor - Galatasaray maçı 14 Eylül Pazar günü saat 17.00'de oynanacak.

FENERBAHÇE'NİN MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig 5. haftası Fenerbahçe - Trabzonspor derbisine sahne olacak. Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Süper Lig 5. hafta maç programı şöyle:

13 Eylül 2025 Cumartesi

17:00 ▸ Samsunspor A.Ş. – Hesap.com Antalyaspor

17:00 ▸ Misirli.com.tr Fatih Karagümrük – Kasımpaşa A.Ş.

20:00 ▸ Tümosan Konyaspor – Corendon Alanyaspor

20:00 ▸ Beşiktaş A.Ş. – Rams Başakşehir Futbol Kulübü

14 Eylül 2025 Pazar

17:00 ▸ İkas Eyüpspor – Galatasaray A.Ş.

17:00 ▸ Zecorner Kayserispor – Göztepe A.Ş.

20:00 ▸ Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. – Kocaelispor

20:00 ▸ Fenerbahçe A.Ş. – Trabzonspor A.Ş.

15 Eylül 2025 Pazartesi