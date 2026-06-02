Süper Lig Ne Zaman Başlayacak? İşte 2026-2027 Süper Lig Yeni Sezon Takvimi

Futbolseverlerin heyecanla beklediği 2026-2027 Süper Lig sezonu için geri sayım başladı. Transfer döneminin açılmasıyla birlikte taraftarların gündemindeki en önemli konulardan biri de yeni sezonun başlangıç tarihi oldu. Takımların kamp programları, transfer çalışmaları ve sezon hazırlıkları sürerken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan resmi takvim de netlik kazandı. Peki Süper Lig ne zaman başlayacak? 2026-2027 Süper Lig sezonu hangi tarihte açılacak, devre arası ne zaman olacak ve sezon ne zaman sona erecek? İşte merak edilen tüm detaylar...

2026-2027 SÜPER LİG SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan resmi takvime göre 2026-2027 Süper Lig sezonu Ağustos ayında başlayacak. Yaz kampı döneminin ardından takımlar ilk resmi maçlarına çıkarak yeni sezona merhaba diyecek.

TFF'nin duyurduğu takvime göre Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmaları 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak.

Süper Lig Başlangıç Tarihi

14 Ağustos 2026

15 Ağustos 2026

16 Ağustos 2026

17 Ağustos 2026

Böylece milyonlarca futbolsever, Ağustos ayının ortasında yeniden Süper Lig heyecanını yaşamaya başlayacak.

2026-2027 SÜPER LİG TAKVİMİ

TFF tarafından açıklanan sezon planlaması kapsamında ilk yarı, devre arası ve ikinci yarı tarihleri de belli oldu.

Takvim Tarih Sezon Başlangıcı 14-17 Ağustos 2026 İlk Yarı Sonu 18-21 Aralık 2026 İkinci Yarı Başlangıcı 15-18 Ocak 2027 Sezon Sonu 23 Mayıs 2027

SÜPER LİG İLK YARI NE ZAMAN BİTECEK?

2026-2027 Süper Lig sezonunun ilk yarısı Aralık ayında tamamlanacak. Takımlar devre arasına girmeden önce son maçlarını 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerinde oynayacak.

İlk yarının sona ermesiyle birlikte kulüpler transfer çalışmalarına hız verecek ve ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak.

DEVRE ARASI TATİLİ NE KADAR SÜRECEK?

Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasının ardından takımlar yaklaşık bir aylık devre arası dönemine girecek.

Bu süreçte kulüpler hazırlık kampları yapacak, transfer çalışmalarını tamamlayacak ve sezonun ikinci bölümüne hazırlanacak.

İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TFF tarafından açıklanan takvime göre Süper Lig'de ikinci yarı maçları 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde başlayacak.

Şampiyonluk yarışı, Avrupa kupaları mücadelesi ve ligde kalma savaşının şekilleneceği kritik dönem böylece başlamış olacak.

2026-2027 SÜPER LİG SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise sezonun bitiş tarihi oldu.

Açıklanan resmi takvime göre 2026-2027 Süper Lig sezonu 23 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek.

Şampiyonluk kupasının sahibini bulacağı son hafta karşılaşmalarıyla birlikte sezon tamamlanmış olacak.

TARAFTARLARI NASIL BİR SEZON BEKLİYOR?

Transfer döneminin hareketli geçmesi beklenirken, yeni sezonda takımların kadro yapılanmaları da büyük merak konusu haline geldi. Yaz kampı sürecinin ardından başlayacak lig maratonunda futbolseverler uzun ve heyecan dolu bir sezon izleyecek.

Özellikle sezonun Ağustos ayında başlayıp Mayıs ayının sonuna kadar devam edecek olması nedeniyle takımları yoğun bir fikstür bekliyor.

2026-2027 SÜPER LİG TAKVİMİNİN ÖNEMİ

Resmi takvimin açıklanmasıyla birlikte kulüpler hazırlık planlarını daha net şekilde oluşturabilecek. Teknik ekipler kamp programlarını belirlerken, taraftarlar da sezonun önemli tarihlerini şimdiden takvimlerine not etmeye başladı.

Yeni sezonun başlamasına kısa süre kala futbol gündeminin en önemli başlıklarından biri olan Süper Lig takvimi, hem kulüpler hem de taraftarlar açısından büyük önem taşıyor.

2026-2027 Süper Lig ne zaman başlayacak?

TFF'nin açıkladığı takvime göre Süper Lig'in ilk hafta maçları 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak.

Süper Lig'in ilk yarısı ne zaman bitecek?

İlk yarı 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak maçların ardından sona erecek.

Süper Lig ikinci yarı ne zaman başlayacak?

İkinci yarı karşılaşmaları 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde başlayacak.

2026-2027 Süper Lig sezonu ne zaman bitecek?

Sezonun resmi bitiş tarihi 23 Mayıs 2027 olarak açıklandı.

Süper Lig devre arası ne kadar sürecek?

İlk yarının Aralık ayında sona ermesinin ardından ikinci yarının Ocak ortasında başlamasıyla yaklaşık bir aylık devre arası dönemi yaşanacak.

Yeni sezon takvimi TFF tarafından açıklandı mı?

Evet. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 Süper Lig sezon takvimini resmi olarak duyurdu.