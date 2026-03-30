Süper Lig ne zaman başlayacak? Maçlar ne zaman oynanacak?

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda 28. hafta heyecanı için geri sayım başladı. Futbolseverlerin en çok araştırdığı başlıkların başında “Süper Lig ne zaman başlayacak”, “Maçlar ne zaman oynanacak” ve “28. hafta programı belli oldu mu” soruları yer alıyor. Açıklanan programa göre Trendyol Süper Lig’de 28. hafta maçları 4 Nisan 2026 Cumartesi günü başlayacak ve 6 Nisan 2026 Pazartesi akşamı sona erecek.

Haftanın programında dikkat çeken karşılaşmalar arasında Trabzonspor A.Ş. - Galatasaray A.Ş. ve Fenerbahçe A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. mücadeleleri öne çıkıyor. Böylece Süper Lig 28. hafta takvimi, futbolseverler için oldukça yoğun ve kritik bir fikstür sunuyor.

TRENDYOL SÜPER LİG 28. HAFTA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Trendyol Süper Lig 28. hafta programı, 04.04.2026 Cumartesi günü saat 14:30 itibarıyla başlayacak. Haftanın açılışında aynı saatte iki maç oynanacak. Program, 06.04.2026 Pazartesi günü saat 20:00’de oynanacak son karşılaşmayla tamamlanacak.

SÜPER LİG 28. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Tarih Saat Karşılaşma 04.04.2026 14:30 NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ - GÖZTEPE A.Ş. 04.04.2026 14:30 KASIMPAŞA A.Ş. - ZECORNER KAYSERİSPOR 04.04.2026 17:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - CORENDON ALANYASPOR 04.04.2026 20:00 TRABZONSPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. 05.04.2026 14:30 SAMSUNSPOR A.Ş. - TÜMOSAN KONYASPOR 05.04.2026 14:30 MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 05.04.2026 17:00 HESAP.COM ANTALYASPOR - İKAS EYÜPSPOR 05.04.2026 20:00 FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. 06.04.2026 20:00 KOCAELİSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ

28. HAFTANIN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

28. hafta fikstüründe özellikle Trabzonspor A.Ş. - Galatasaray A.Ş. karşılaşması ile Fenerbahçe A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. maçı haftanın en dikkat çeken mücadeleleri arasında yer alıyor. Bunun yanında Kocaelispor - Rams Başakşehir Futbol Kulübü maçı da haftanın kapanış karşılaşması olarak programda bulunuyor.

Süper Lig ne zaman başlayacak?

Trendyol Süper Lig 28. hafta maçları 4 Nisan 2026 Cumartesi günü başlayacak.

Maçlar ne zaman oynanacak?

28. hafta maçları 4 Nisan 2026 ile 6 Nisan 2026 tarihleri arasında oynanacak.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman?

Fenerbahçe A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. maçı 5 Nisan 2026 Pazar günü saat 20:00’de oynanacak.

Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman?

Trabzonspor A.Ş. - Galatasaray A.Ş. karşılaşması 4 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 20:00’de oynanacak.

28. hafta ne zaman bitecek?

Trendyol Süper Lig 28. hafta programı 6 Nisan 2026 Pazartesi günü oynanacak Kocaelispor - Rams Başakşehir Futbol Kulübü maçıyla sona erecek.

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda 28. hafta programı 4 Nisan 2026 Cumartesi günü başlayacak ve 6 Nisan 2026 Pazartesi günü tamamlanacak. Süper Lig ne zaman başlayacak ve maçlar ne zaman oynanacak sorularının yanıtı netleşirken, haftanın fikstüründe hem zirve yarışını hem de haftanın genel heyecanını etkileyebilecek önemli karşılaşmalar öne çıkıyor.