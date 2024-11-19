Süper Lig ne zaman başlayacak? Milli ara ne zaman bitiyor? Süper Lig 13. hafta fikstürü

Trendyol Süper Lig'in 13. Haftası, milli aranın ardından yeniden başlıyor.

Trendyol Süper Lig 13. Hafta, 23 Kasım 2024 saat 13:30'da oynanacak Kayserispor - Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.

FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in merak edilen karşılaşmalarından olan Kayserispor - Fenerbahçe maçı ise 23 Kasım 2024 saat 16:00'da oynanacak.

GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in lideri Galatasaray ise, 23 Kasım 2024 saat 19:00'da Bodrum deplasmanına çıkacak.

BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Son dönemde puan kayıplarını telafi etmek isteyen Beşiktaş ise 24 Kasım 2024 Pazar günü saat 19:00'da kendi evinde Göztepe'yi ağırlayacak.

TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 13. sırasında bulunan ve çıkış arayan Trabzonspor ise 25 Kasım Pazartesi günü Adana Demirspor'la kendi evinde oynayacak.

Antalyaspor ise bu haftayı bay geçen takım oldu. Antalyaspor Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında maç oynamayacak.

Trendyol Süper Lig 13. Hafta fikstürü şöyle:

23 Kasım Cumartesi 13:30 - Eyüpspor - Çaykur Rizespor 13:30 - Eyüpspor - Çaykur Rizespor

16:00 - Kayserispor - Fenerbahçe

16:00- Gaziantepspor - Başakşehir

19:00 - Bodrum FK - Galatasaray

24 Kasım Pazar 13:30 - Sivasspor - Kasımpaşa 13:30 - Sivasspor - Kasımpaşa

16:00 - Konyaspor - Hatayspor

16:00 - Samsunspor - Alanyaspor

19:00 - Beşiktaş - Göztepe