Süper Lig Ne Zaman Başlıyor? Milli Ara Sonrası Maç Programı Açıklandı

Milli ara sebebiyle lig heyecanı kısa bir süreliğine durmuş olsa da, futbolseverlerin gözü yeniden Süper Lig’in başlangıç tarihinde. “Süper Lig ne zaman başlıyor?” sorusu, taraftarların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Ligin yeniden başlamasıyla birlikte birçok kritik karşılaşma futbolseverleri bekliyor. İşte milli ara sonrası Süper Lig’in başlama tarihi ve ilk hafta maç programı!

MİLLİ ARANIN ARDINDAN SÜPER LİG BAŞLIYOR

Milli takım müsabakaları nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig, 22 Kasım 2025 tarihinde kaldığı yerden devam edecek. Hafta boyunca birbirinden zorlu maçlar oynanacak. Hem şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren hem de küme düşme hattındaki takımlar için kritik önem taşıyan bu karşılaşmalar, büyük bir heyecanla bekleniyor.

İLK HAFTA SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ

İşte Süper Lig’in milli ara sonrası başlayacak olan ilk maç haftasının programı:

Tarih Ev Sahibi Deplasman 22.11.2025 14:30 ZECORNER KAYSERİSPOR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 22.11.2025 17:00 İKAS EYÜPSPOR MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 22.11.2025 20:00 GALATASARAY A.Ş. GENÇLERBİRLİĞİ 23.11.2025 14:30 GÖZTEPE A.Ş. KOCAELİSPOR 23.11.2025 17:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. SAMSUNSPOR A.Ş. 23.11.2025 17:00 CORENDON ALANYASPOR KASIMPAŞA A.Ş. 23.11.2025 20:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. FENERBAHÇE A.Ş. 24.11.2025 20:00 TÜMOSAN KONYASPOR HESAP.COM ANTALYASPOR 24.11.2025 20:00 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ TRABZONSPOR A.Ş.

BU HAFTANIN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

Galatasaray A.Ş. - Gençlerbirliği: 22 Kasım Cumartesi saat 20:00’da oynanacak mücadele, haftanın dikkat çeken maçlarından biri.

22 Kasım Cumartesi saat 20:00’da oynanacak mücadele, haftanın dikkat çeken maçlarından biri. Çaykur Rizespor A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş.: 23 Kasım Pazar akşamı saat 20:00'da Fenerbahçe zorlu Rize deplasmanına çıkacak.

23 Kasım Pazar akşamı saat 20:00'da Fenerbahçe zorlu Rize deplasmanına çıkacak. Rams Başakşehir FK - Trabzonspor A.Ş.: Haftanın kapanış maçlarından biri olan bu mücadele, 24 Kasım Pazartesi saat 20:00’da oynanacak.

Haftanın kapanış maçlarından biri olan bu mücadele, 24 Kasım Pazartesi saat 20:00’da oynanacak. Beşiktaş A.Ş. - Samsunspor A.Ş.: 23 Kasım saat 17:00'da Vodafone Park'ta büyük mücadele.

TAKIMLAR MİLLİ ARA SONRASI NASIL HAZIRLANIYOR?

Milli ara boyunca takımlar, özellikle sakat oyuncularının iyileşmesi ve yeni taktiksel düzenlemeler için çalışmalar gerçekleştirdi. Teknik direktörler, hem kondisyon hem de takım kimyası açısından oyunculara yoğun tempolu antrenman programları uyguladı. Özellikle şampiyonluk yarışında yer alan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımlar, bu arayı stratejik bir dönüşüm fırsatı olarak değerlendirdi.

Süper Lig ne zaman başlıyor?

Süper Lig, milli aranın ardından 22 Kasım 2025 tarihinde yeniden başlayacak.

İlk maç hangi gün oynanacak?

İlk karşılaşma, 22 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 14:30'da ZECORNER Kayserispor ile Gaziantep FK arasında oynanacak.

Bu hafta derbi var mı?

Bu hafta büyük İstanbul derbisi bulunmuyor ancak Beşiktaş - Samsunspor ve Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçları haftanın önemli mücadeleleri arasında yer alıyor.

Fenerbahçe maçı ne zaman?

Fenerbahçe, 23 Kasım 2025 Pazar akşamı saat 20:00'da Çaykur Rizespor deplasmanında sahaya çıkacak.

Milli aranın ardından Süper Lig heyecanı yeniden başlıyor. 22 Kasım 2025 itibarıyla başlayacak olan maçlar, hem taraftarlara hem de futbol dünyasına büyük bir heyecan getirecek. Şampiyonluk yarışı, puan durumu, transfer dedikoduları ve kritik karşılaşmalarla dolu bu hafta, futbolseverler için kaçırılmayacak bir futbol şöleni sunuyor.