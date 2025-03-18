Süper Lig ne zaman bitiyor? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları neler?
Trendyol Süper Lig'de 28. Hafta geride kalırken, Galatasaray liderliğini koruyor. Peki Süper Lig ne zaman sona erecek? FEnerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları neler? Hangi takımlar küme düşecek? Süper Lig'in sona ermesine kaç maç kaldı? Detaylar haberimizde.
Trendyol Süper Lig'de 28. hafta geride kalırken geri sayım da başladı. Galatasaray, oynadığı 27 maçta Fenerbahçe'den 1 maç fazlasıyla 9 puanla lider durumunda. Peki Süper Lig ne zaman sona erecek? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları neler? Detaylara bakalım.
FENERBAHÇE'NİN KALAN LİG MAÇLARI
- Bodrumspor (Deplasman)
- Trabzonspor (Evinde)
- Sivasspor (Deplasman)
- Kayserispor (Evinde)
- Gaziantep FK (Deplasman)
- Beşiktaş (Evinde)
- Başakşehir (Deplasman)
- Eyüpspor (Evinde)
- Hatayspor (Deplasman)
- Konyaspor (Evinde)
GALATASARAY'IN KALAN LİG MAÇLARI
- Beşiktaş (Deplasman)
- Samsunspor (Deplasman)
- Bodrumspor (Evinde)
- Eyüpspor (Deplasman)
- Sivasspor (Evinde)
- Trabzonspor (Deplasman)
- Kayserispor (Evinde)
- Göztepe (Deplasman)
- Başakşehir (Evinde)
SÜPER LİG NE ZAMAN SONA ERECEK?
Süper Lig 2024/2025 sezonu 1 Haziran günü son bulacak.
SÜPER LİG'DE HANGİ TAKIMLAR KÜME DÜŞECEK?
1 Haziran 2025 itibariyle ligin son 4 takımı bir alt lige düşecek.