Süper Lig ne zaman bitiyor? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları neler?

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta geride kalırken geri sayım da başladı. Galatasaray, oynadığı 27 maçta Fenerbahçe'den 1 maç fazlasıyla 9 puanla lider durumunda. Peki Süper Lig ne zaman sona erecek? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları neler? Detaylara bakalım.

FENERBAHÇE'NİN KALAN LİG MAÇLARI

Bodrumspor (Deplasman)

Trabzonspor (Evinde)

Sivasspor (Deplasman)

Kayserispor (Evinde)

Gaziantep FK (Deplasman)

Beşiktaş (Evinde)

Başakşehir (Deplasman)

Eyüpspor (Evinde)

Hatayspor (Deplasman)

Konyaspor (Evinde)

GALATASARAY'IN KALAN LİG MAÇLARI

Beşiktaş (Deplasman)

Samsunspor (Deplasman)

Bodrumspor (Evinde)

Eyüpspor (Deplasman)

Sivasspor (Evinde)

Trabzonspor (Deplasman)

Kayserispor (Evinde)

Göztepe (Deplasman)

Başakşehir (Evinde)

SÜPER LİG NE ZAMAN SONA ERECEK?

Süper Lig 2024/2025 sezonu 1 Haziran günü son bulacak.

SÜPER LİG'DE HANGİ TAKIMLAR KÜME DÜŞECEK?

1 Haziran 2025 itibariyle ligin son 4 takımı bir alt lige düşecek.