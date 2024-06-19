Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Süper Lig takımlarının harcama limitleri belli oldu

Süper Lig takımlarının 2024-2025 sezonu harcama limitleri belli oldu.

Spor
  • 19.06.2024 15:15
  • Giriş: 19.06.2024 15:15
  • Güncelleme: 19.06.2024 15:17
Kaynak: AA
Süper Lig takımlarının harcama limitleri belli oldu
Fotoğraf: AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig ekiplerinin 2024-2025 sezonu harcama limitlerini belirledi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray en fazla harcama limitine sahip takım olurken, Fenerbahçe ise ikinci sırada yer aldı.

Süper Lig ekiplerinin yeni sezon harcama limitleri şöyle:

Takım

H. Limiti

Yüzde 30 Sapma Dahil H. Limiti

  
 

1. Galatasaray

2.644.102.521

3.437.333.278

  

2. Fenerbahçe

2.526.984.489

3.285.079.836

  

3. Trabzonspor

1.460.956.228

1.899.243.096

  

4. Başakşehir

703.645.930

914.739.709

  

5. Kasımpaşa

246.647.933

320.642.313

  

6. Beşiktaş

1.438.325.012

1.869.822.515

  

7. Sivasspor

339.337.141

441.138.284

  

8. Alanyaspor

527.560.920

685.829.196

  

9. Rizespor

1.088.924.256

1.415.601.532

  

10. Antalyaspor

378.630.138

492.219.179

  

11. Gaziantep FK

263.295.534

342.284.194

  

12. Adana Demirspor

388.377.428

504.890.656

  

13. Samsunspor

282.873.056

367.734.972

  

14. Kayserispor

641.034.478

833.344.822

  

15. Hatayspor

456.152.292

592.997.980

  

16. Konyaspor

483.286.174

628.272.026

  

17. Eyüpspor

430.566.493

559.736.441

  

18. Göztepe

430.566.493

559.736.441

  

19. Bodrumspor

430.566.493

559.736.441

  
BirGün'e Abone Ol