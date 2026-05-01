Süper Lig tarihinin 78. takımı yarın belli olacak: Avantaj Amedspor'da

Normal sezon heyecanının yarın tamamlanacağı Trendyol 1. Lig'de, Erzurumspor FK'den sonra Süper Lig'e yükselecek ikinci ekip Amed Sportif Faaliyetler veya Esenler Erokspor'dan biri olacak.

Bugün 4 karşılaşmayla başlayacak son haftada yarınki 6 müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Son haftada Süper Lig'e yükselecek ikinci ekip ile play-off oynayacak son takımın yanı sıra play-off eşleşmeleri netleşecek.

Erzurumspor FK'nin ardından Süper Lig'e yükselecek ikinci ekip son haftaya aynı puanda giren Amed Sportif Faaliyetler veya Esenler Erokspor olacak.

Esenler Erokspor'un Atko Grup Pendikspor'u konuk edeceği son haftada Amed Sportif Faaliyetler de aynı saatte Alagöz Holding Iğdır FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Ligde İstanbul'daki maçta Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır'da golsüz berabere kaldığı rakibine karşı sezon sonunda olası puan eşitliğinde rakibini geride bırakacak.

SÜPER LİG'İN 78. TAKIMI

Tarihinde 77 ekibin yer aldığı Süper Lig'de iki takım da daha önce mücadele etmedi.

Diyarbakır temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler, 2009-2010'dan beri Süper Lig'den uzak olan kentin hasretini bitirmek istiyor.

Esenler Erokspor, Süper Lig vizesi alması durumunda 20. İstanbul temsilcisi olacak.

PLAY-OFF'TA SON TAKIM BELLİ OLACAK

Arca Çorum FK, Sipay Bodrum FK ve Atko Grup Pendikspor'un play-off'u garantilediği ligde play-off'un son takımı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü veya Özbeyli Bandırmaspor olacak.

İkinci gibi play-off'un son sırasını averaj belirleyebilir. 57 puanı bulunan iki ekipten Ankara temsilcisinin Eminevim Ümraniyespor deplasmanında puan arayacağı son haftada Bandırma ekibi ise Özbelsan Sivasspor'u konuk edecek.

Sezon içinde Balıkesir'de rakibiyle 1-1 berabere kalan Keçiörengücü, Ankara'da rakibini 3-1 mağlup ettiği için olası puan eşitliğinde Özbeyli Bandırmaspor'u geride bırakacak.

Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor, Sakaryaspor ve Serikspor'un lige veda etmesi daha önce kesinleşmişti.

DİAGNE'NİN REKOR KIRMASI İÇİN 2 GOLE İHTİYACI VAR

Ligde 28 golü bulunan ve 2 maçtır gol atamayan Amed Sportif Faaliyetler'in golcüsü Mbaye Diagne'nin 2001-2002'den beri en fazla gol atan isim olması için 2 gol kaldı.

Diagne, Alagöz Holding Iğdır FK ile yapılacak maçta iki gol atması halinde 2018-2019'da Altay formasıyla 29 golü bulunan Marco Paixao'nun rekorunun sahibi olacak.