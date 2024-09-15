Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Süper Lig: Trabzonspor:1 - Beşiktaş:1

Trabzonspor sahasında ağırladığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Spor
  • 15.09.2024 22:11
  • Giriş: 15.09.2024 22:11
  • Güncelleme: 15.09.2024 22:13
Kaynak: ANKA
Süper Lig: Trabzonspor:1 - Beşiktaş:1
FOTOĞRAF: ANKA

Süper Lig'de 5. haftada Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Mücadelenin 13. dakikasında Trabzonspor'da Edib Visca gördüğü kırmızı kartla takımını sahada 10 kişi bıraktı. 17. dakikada bordo-mavilileri Okay yokuşlu 1-0 öne geçirdi. 39. dakikada Gedson Fernandes attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Maçın ikinci yarısında Beşiktaş baskılı oynasa da kalesini gole kapatan Trabzonspor 1 kişi eksik kaldığı müsabakayı 1 puanla tamamladı.

BirGün'e Abone Ol