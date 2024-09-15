Süper Lig: Trabzonspor:1 - Beşiktaş:1
Trabzonspor sahasında ağırladığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.
Kaynak: ANKA
Süper Lig'de 5. haftada Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Mücadelenin 13. dakikasında Trabzonspor'da Edib Visca gördüğü kırmızı kartla takımını sahada 10 kişi bıraktı. 17. dakikada bordo-mavilileri Okay yokuşlu 1-0 öne geçirdi. 39. dakikada Gedson Fernandes attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
Maçın ikinci yarısında Beşiktaş baskılı oynasa da kalesini gole kapatan Trabzonspor 1 kişi eksik kaldığı müsabakayı 1 puanla tamamladı.