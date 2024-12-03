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Süper Lig’de 14. haftanın VAR kaydı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Gaziantep FK karşılaşmasının VAR kaydını açıkladı.

Ajans Haberleri
  • 03.12.2024 23:55
  • Giriş: 03.12.2024 23:55
  • Güncelleme: 04.12.2024 00:02
Kaynak: İHA
Süper Lig’de 14. haftanın VAR kaydı açıklandı


TFF, Süper Lig’in 14. haftasında tek karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kaydını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaşırken alınan kararlar şöyle:
- Fenerbahçe - Gaziantep FK müsabakasının 90+3. dakikasında ev sahibi atağında Fred ile Bruno Viana arasındaki mücadelede hakem Alper Akarsu elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. ’Potansiyel penaltı iptali’ için VAR uyarısıyla kenara gelen Akarsu, pozisyonu izleyerek sahaya döndü ve penaltıyı iptal etti.

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