Süper Lig’de 17. haftanın VAR kayıtları açıklandı

TFF, Süper Lig’in 17. haftasında 2 maçın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını YouTube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

- Başakşehir - Kasımpaşa maçının 6. dakikasında ev sahibi ekibin atağı sonrası hakem Alper Akarsu, potansiyel elle oynama için VAR’dan uyarı aldı. Ceza sahasındaki pozisyonun tekrarını izleyen Akarsu, Yasin Özcan’ın topa elle müdahale ettiğini belirledi ve penaltı kararı verdi.

- Hatayspor - Adana Demirspor müsabakasının 50. dakikasında Hatayspor atağında Adana Demirspor kalecisi Deniz Dönmezer, Cengiz Demir’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Direnç Tonusluoğlu, Cengiz Demir’e sarı kartını çıkardı. VAR’ın uyarısıyla Direnç Tonusluoğlu, potansiyel kırmızı kart incelemesi için kenara geldi. Pozisyonu izleyen Tonusluoğlu, sarı kartı iptal ederek Cengiz Demir’e kırmızı kart gösterdi.