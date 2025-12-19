Süper Lig’de 17’nci haftanın hakemleri açıklandı
Kaynak: DHA
İSTANBUL, (DHA)- SÜPER Lig’in 17’nci haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:
20 ARALIK CUMARTESİ
14.30 Tümosan Konyaspor - Zecorner Kayserispor: Ömer Tolga Güldibi
17.00 İkas Eyüpspor - Fenerbahçe: Ali Yılmaz
20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
21 ARALIK PAZAR
14.30 Corendon Alanyaspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Göztepe - Samsunspor: Yasin Kol
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Alper Akarsu
22 ARALIK PAZARTESİ
17.00 RAMS Başakşehir FK - Gaziantep FK: Ali Şansalan
20.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor: Halil Umut Meler