Süper Lig’de 17’nci haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig’in 17’nci haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:
20 ARALIK CUMARTESİ
14.30 Konyaspor - Kayserispor: Ömer Tolga Güldibi
17.00 Eyüpspor - Fenerbahçe: Ali Yılmaz
20.00 Beşiktaş - Rizespor: Cihan Aydın
21 ARALIK PAZAR
14.30 Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Göztepe - Samsunspor: Yasin Kol
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Alper Akarsu
22 ARALIK PAZARTESİ
17.00 Başakşehir FK - Gaziantep FK: Ali Şansalan
20.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor: Halil Umut Meler