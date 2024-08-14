Süper Lig’de 2. Hafta maç fikstürü belli oldu. Süper Lig 2. Hafta maçları ne zaman başlıyor?

Trendyol Süper Lig’in ikinci haftası 16 Ağustos Cuma günü başlıyor. Süper Lig 2. Hafta maçlarının tarih ve saatleri belli oldu. Süper Lig ikinci haftanın ilk maçı 16 Ağustos 2024 Cuma günü Tümosan Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak.

TRENDYOL SÜPER LİG 2. HAFTA’NIN FİKSTÜRÜ ŞÖYLE:

16 Ağustos 2024 Cuma

Saat 21:00 : Tümosan Konyaspor - Galatasaray

17 Ağustos 2024 Cumartesi

Saat 19:15 : Bellona Kayserispor - Net Global Sivasspor

Saat 21:45 : Adana Demirspor – Çaykur Rizespor

Saat 21:45 : Göztepe A.Ş – Fenerbahçe A.Ş.

18 Ağustos 2024 Pazar

Saat 19:15 : Rams Başakşehir – Corendon Alanyaspor

Saat 21.45 : Beşiktaş A.Ş. – Antalyaspor

Saat 21:45 : Gaziantep Furbol Kulübü A.Ş. – Samsunspor

19 Ağustos 2024 Pazartesi

Saat 21:00 : Atakaş Hatayspor – Kasımpaşa A.Ş.

Saat 21:00 : İkas Eyüpspor – Sipay Bodrum FK

Haftayı bay geçen takım

Haftayı bay geçen takım ise Trabzonspor oldu. Trabzonspor, Trenyol Süper Lig'in 2. haftasında maç oynamayacak.

Trendyol Süper Lig Puan durumu:

Trendyol Süper Lig'in 1. haftası sonucu Beşiktaş 3 puanla averajla ilk sırayı aldı. Beşiktaş'ı aynı puanla Konyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Gaziantepspor kulüpleri takip etti. Son sırada ise Samsunspor yer aldı.