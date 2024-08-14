Süper Lig’de 2. Hafta maç fikstürü belli oldu. Süper Lig 2. Hafta maçları ne zaman başlıyor?
Trendyol Süper Lig’de heyecan, ikinci hafta maçları ile sürecek. Süper Lig’in ikinci haftasının ilk maçını hangi takımlar oynayacak. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un maçları ne zaman? Detaylar belli oldu.
Trendyol Süper Lig’in ikinci haftası 16 Ağustos Cuma günü başlıyor. Süper Lig 2. Hafta maçlarının tarih ve saatleri belli oldu. Süper Lig ikinci haftanın ilk maçı 16 Ağustos 2024 Cuma günü Tümosan Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak.
TRENDYOL SÜPER LİG 2. HAFTA’NIN FİKSTÜRÜ ŞÖYLE:
16 Ağustos 2024 Cuma
Saat 21:00 : Tümosan Konyaspor - Galatasaray
17 Ağustos 2024 Cumartesi
Saat 19:15 : Bellona Kayserispor - Net Global Sivasspor
Saat 21:45 : Adana Demirspor – Çaykur Rizespor
Saat 21:45 : Göztepe A.Ş – Fenerbahçe A.Ş.
18 Ağustos 2024 Pazar
Saat 19:15 : Rams Başakşehir – Corendon Alanyaspor
Saat 21.45 : Beşiktaş A.Ş. – Antalyaspor
Saat 21:45 : Gaziantep Furbol Kulübü A.Ş. – Samsunspor
19 Ağustos 2024 Pazartesi
Saat 21:00 : Atakaş Hatayspor – Kasımpaşa A.Ş.
Saat 21:00 : İkas Eyüpspor – Sipay Bodrum FK
Haftayı bay geçen takım
Haftayı bay geçen takım ise Trabzonspor oldu. Trabzonspor, Trenyol Süper Lig'in 2. haftasında maç oynamayacak.
Trendyol Süper Lig Puan durumu:
Trendyol Süper Lig'in 1. haftası sonucu Beşiktaş 3 puanla averajla ilk sırayı aldı. Beşiktaş'ı aynı puanla Konyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Gaziantepspor kulüpleri takip etti. Son sırada ise Samsunspor yer aldı.