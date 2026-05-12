Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun başlangıç tarihi açıklandı

TFF, yeni sezonun başlangıç ve bitiş tarihlerini duyurdu. Süper Lig 14 Ağustos’ta başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonu Süper Lig takvimini açıkladı. Yapılan duyuruya göre yeni sezon, 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

BİTİŞ TARİHLERİ

Ligin ilk yarısı ise 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak 16. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak.

Süper Lig’de ikinci yarı, 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak 17. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. Sezonun 23 Mayıs 2027 tarihinde sona ereceği belirtildi.

TFF’nin önümüzdeki günlerde fikstür çekimi ve sezon planlamasına ilişkin detayları da açıklaması bekleniyor.