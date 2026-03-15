Süper Lig’de 22 yıl sonra bir ilk: Kadın hakem maç yönetti

Süper Lig’in 26. haftasında Göztepe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan mücadele 2-2’lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada düdük çalan hakem Asen Albayrak, Süper Lig tarihinde önemli bir ilke imza attı. Albayrak, 22 yıl aradan sonra ligde orta hakem olarak görev yapan ilk kadın hakem oldu.

EN SON LALE ORTA GÖREV YAPMIŞTI

Türkiye profesyonel futbol liglerinin en üst seviyesinde bir maçın orta hakemliğini en son 8 Mayıs 2004 tarihinde Lale Orta yapmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından görevlendirilen Asen Albayrak’ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ile Murat Şener üstlendi.

6 SARI KART GÖSTERDİ

Karşılaşmanın 4. dakikasında Göztepe lehine penaltı kararı veren Albayrak’ın kararı VAR incelemesinin ardından onaylandı ve penaltı atışı kullandırıldı. Mücadelede toplam 6 sarı kart gösteren Albayrak, iki takıma da üçer kez sarı kart çıkardı.

Bu sezon farklı lig ve organizasyonlarda görev alan Albayrak, TFF 2. Lig’de 8, Trendyol 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda üçer, Süper Lig ve TFF 3. Lig’de ise birer maç yönetti.