Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Süper Lig’de 28. hafta yarın başlayacak

Ajans Haberleri
  • 29.02.2024 11:13
  • Giriş: 29.02.2024 11:13
  • Güncelleme: 29.02.2024 11:14
Kaynak: İHA
Süper Lig’de 28. hafta yarın başlayacak

Süper Lig’de 28. hafta, yarın oynanacak Kasımpaşa-Sivasspor maçıyla başlayacak.

Haftanın önemli karşılaşmasında 3 Mart Pazar günü Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadyumu’nda derbi maçta karşı karşıya gelecek. 

Süper Lig’de 28. hafta heyecanı yarın, 2 Mart Cumartesi, 3 Mart Pazar ve 4 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın açılış karşılaşmasında yarın saat 20.00’da Kasımpaşa, Sivasspor’u ağırlayacak.

Ligde 28. hafta 3 Mart Pazar günü Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi maça da sahne olacak.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş - Galatasaray müsabakası saat 19.00’da başlayacak. 

Hafta, 4 Mart Pazartesi günü yapılacak 3 mücadeleyle tamamlanacak. 

Süper Lig’de 28. haftanın programı şöyle: 

Yarın 

20.00 Kasımpaşa - Sivasspor 

2 Mart Cumartesi

13.30 Ankaragücü - İstanbulspor 

16.00 Rizespor - Kayserispor 

19.00 Hatayspor - Fenerbahçe 

3 Mart Pazar

13.30 Başakşehir - Samsunspor 

13.30 Pendikspor - Konyaspor 

19.00 Beşiktaş - Galatasaray 

4 Mart Pazartesi

17.00 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük 

20.00 Alanyaspor - Trabzonspor 

20.00 Antalyaspor - Gaziantep FK 

BirGün'e Abone Ol