  Güncelleme: 21.08.2025 15:49
İHA
Süper Lig’de 3. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında heyecan; yarın, 23 Ağustos Cumartesi, 24 Ağustos Pazar ve 25 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Ligin 3. haftasında oynanması planlanan Konyaspor - Beşiktaş, Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir ve Samsunspor - Kasımpaşa maçları Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri tarihe ertelenmişti.
Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın
21.30 Fatih Karagümrük - Göztepe: Batuhan Kolak

23 Ağustos Cumartesi
21.30 Gaziantep FK - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
21.30 Fenerbahçe - Kocaelispor: Mehmet Türkmen

24 Ağustos Pazar
19.00 Trabzonspor - Antalyaspor: Ali Yılmaz
21.30 Kayserispor - Galatasaray: Alper Akarsu

25 Ağustos Pazartesi
21.30 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler

