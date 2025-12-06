Süper Lig’de Bugün Hangi Maçlar Var? (6–8 Aralık 2025 Maç Programı)
Süper Lig'de bugün dev maçlara sahne olacak. Peki bugün hangi maçlar var? Fenerbahçe'nin maçı bugün mü? Beşiktaş'ın maçı ne zaman? Trabzonspor hangi gün saat kaçta oynayacak? 6 Aralık 2025 Cumartesi gününe ait tüm maç programı haberimizde.
Süper Lig’de yoğun fikstür futbolseverleri yine ekran başına kilitliyor. “Süper Lig’de bugün hangi maçlar var?”, “Fenerbahçe maçı bugün mü?”, “Beşiktaş maçı ne zaman?” gibi aramalar gün boyu yükselirken, 6 Aralık 2025 Cumartesi günü oynanacak maçları; ayrıca 7 ve 8 Aralık’ta sahaya çıkacak takımları tek haberde derledik. Aşağıda hem gün gün maç programını hem de en çok merak edilen soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.
6 ARALIK 2025 CUMARTESİ SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI
Bugün Süper Lig’de üç karşılaşma oynanacak. Gün, Eyüpspor’un iç sahadaki maçıyla başlıyor, akşam seansında ise Fenerbahçe deplasmanda sahaya çıkıyor.
|Saat
|Maç
|14:30
|İKAS Eyüpspor – Zecorner Kayserispor
|17:00
|TÜMOSAN Konyaspor – Çaykur Rizespor A.Ş.
|20:00
|RAMS Başakşehir FK – Fenerbahçe A.Ş.
Günün programında hem küme hattını hem de üst sıraları yakından ilgilendiren kritik karşılaşmalar bulunuyor.
7 ARALIK 2025 PAZAR SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI
Pazar günü de üç karşılaşma futbolseverlerle buluşuyor. Özellikle Göztepe – Trabzonspor karşılaşması, akşam seansının dikkat çeken mücadelesi olacak.
|Saat
|Maç
|14:30
|Gençlerbirliği – Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
|17:00
|Kocaelispor – Kasımpaşa A.Ş.
|20:00
|Göztepe A.Ş. – Trabzonspor A.Ş.
8 ARALIK 2025 PAZARTESİ SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI
Haftanın son gününde Beşiktaş ve Alanyaspor aynı saatte sahaya çıkıyor. Siyah-beyazlılar, iç sahada Gaziantep FK’yı ağırlarken, Akdeniz derbisi niteliğindeki Alanyaspor – Antalyaspor mücadelesi de futbolseverlerin radarında olacak.
|Saat
|Maç
|20:00
|Beşiktaş A.Ş. – Gaziantep FK
|20:00
|Corendon Alanyaspor – Hesap.com Antalyaspor
Süper Lig’de bugün hangi maçlar var?
Bugün, yani 6 Aralık 2025 Cumartesi günü Süper Lig’de üç karşılaşma oynanacak: 14:30’da İKAS Eyüpspor – Zecorner Kayserispor, 17:00’de TÜMOSAN Konyaspor – Çaykur Rizespor A.Ş. ve 20:00’de RAMS Başakşehir FK – Fenerbahçe A.Ş.
Süper Lig maç programı 6 Aralık 2025 nasıl?
6 Aralık 2025 maç programı günün üç farklı saatine yayılmış durumda. Öğlen seansı Eyüpspor – Kayserispor maçıyla açılırken, akşam programı Başakşehir – Fenerbahçe mücadelesiyle kapanıyor.
Bugünkü Süper Lig maçları saat kaçta?
Bugünkü maçlar sırasıyla 14:30, 17:00 ve 20:00’de başlıyor. Böylece futbolseverler tüm gün boyunca arka arkaya üç farklı karşılaşmayı takip edebiliyor.
Süper Lig bugün canlı maç var mı?
Evet, 6 Aralık 2025 Cumartesi günü Süper Lig’de üç karşılaşma oynanıyor. Gün boyunca canlı maç heyecanı devam edecek.
Eyüpspor – Kayserispor maçı saat kaçta?
İKAS Eyüpspor – Zecorner Kayserispor maçı bugün saat 14:30’da başlayacak.
Başakşehir – Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
RAMS Başakşehir FK – Fenerbahçe A.Ş. karşılaşması saat 20:00’de oynanacak. Süper Lig maçları Bein Sports ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanır.
Konyaspor – Rizespor maçı canlı yayınlanacak mı?
TÜMOSAN Konyaspor – Çaykur Rizespor A.Ş. maçı bugün saat 17:00’de oynanacak ve Süper Lig’in resmi yayın programına dahil karşılaşmalardan biri olacak.
Fenerbahçe maçı bugün mü?
Evet. Fenerbahçe A.Ş. bugün, 6 Aralık 2025 Cumartesi saat 20:00’de RAMS Başakşehir FK deplasmanına çıkacak.
Beşiktaş maçı bugün mü?
Hayır. Beşiktaş A.Ş. – Gaziantep FK karşılaşması bugün değil, 8 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 20:00’de oynanacak.
Trabzonspor maçı bugün mü?
Trabzonspor A.Ş. maçını bugün oynamayacak. Bordo-mavililer, 7 Aralık 2025 Pazar günü saat 20:00’de Göztepe A.Ş. ile karşılaşacak.
Beşiktaş – Gaziantep FK maçı ne zaman?
Beşiktaş A.Ş. – Gaziantep FK mücadelesi, haftanın son günü olan 8 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 20:00’de başlayacak.
Alanyaspor – Antalyaspor maçı hangi kanalda?
Corendon Alanyaspor – Hesap.com Antalyaspor karşılaşması 8 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 20:00’de oynanacak.
Göztepe – Trabzonspor maçı saat kaçta?
Göztepe A.Ş. – Trabzonspor A.Ş. maçı 7 Aralık 2025 Pazar günü saat 20:00’de oynanacak.
6–8 Aralık 2025 fikstürü, Süper Lig’de üç güne yayılan zengin bir maç programı sunuyor. Bugün Başakşehir – Fenerbahçe maçı haftanın öne çıkan randevularından biri olurken, yarın Göztepe – Trabzonspor ve pazartesi günü Beşiktaş – Gaziantep FK ile Alanyaspor – Antalyaspor karşılaşmaları heyecanı sürdürecek. Taraftarlar, destekledikleri takımın gün ve saat bilgilerini not ederek bu yoğun futbol takvimini kaçırmadan takip edebilir.