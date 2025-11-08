Süper Lig’de bugün oynanacak maçların VAR hakemleri belli oldu
Süper Lig’de 12. haftanın cumartesi maçlarında görev yapacak VAR hakemleri açıklandı. Antalyaspor–Beşiktaş karşılaşmasında Alper Çetin, Trabzonspor–Alanyaspor maçında ise Emre Malok görev yapacak.
Süper Lig’de 12. haftanın cumartesi maçlarında görev alacak VAR hakemleri açıklandı. Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) duyurusuna göre, 8 Kasım Cumartesi günü oynanacak dört karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) ve AVAR ekipleri şu şekilde belirlendi:
Gaziantep FK-Çaykur Rizespor
VAR: Sarper Barış Saka
AVAR: Bersan Duran, Ayberk Demirbaş
Trabzonspor-Alanyaspor
VAR: Emre Malok
AVAR: Hakan Yemişken, Turgut Doman
Kasımpaşa-Göztepe
VAR: Erkan Engin
AVAR: Furkan Ürün, Ali Yılmaz
Antalyaspor-Beşiktaş
VAR: Alper Çetin
AVAR: Suat Güz, Mehmet Türkmen
Süper Lig’de 12. hafta bugün oynanacak bu dört maçla devam edecek.