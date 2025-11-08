Giriş / Abone Ol
Süper Lig’de bugün oynanacak maçların VAR hakemleri belli oldu

Süper Lig’de 12. haftanın cumartesi maçlarında görev yapacak VAR hakemleri açıklandı. Antalyaspor–Beşiktaş karşılaşmasında Alper Çetin, Trabzonspor–Alanyaspor maçında ise Emre Malok görev yapacak.

Spor
  • 08.11.2025 12:47
  • Giriş: 08.11.2025 12:47
  • Güncelleme: 08.11.2025 12:49
Kaynak: Spor Servisi
AA

Süper Lig’de 12. haftanın cumartesi maçlarında görev alacak VAR hakemleri açıklandı. Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) duyurusuna göre, 8 Kasım Cumartesi günü oynanacak dört karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) ve AVAR ekipleri şu şekilde belirlendi:

Gaziantep FK-Çaykur Rizespor
VAR: Sarper Barış Saka
AVAR: Bersan Duran, Ayberk Demirbaş

Trabzonspor-Alanyaspor
VAR: Emre Malok
AVAR: Hakan Yemişken, Turgut Doman

Kasımpaşa-Göztepe
VAR: Erkan Engin
AVAR: Furkan Ürün, Ali Yılmaz

Antalyaspor-Beşiktaş
VAR: Alper Çetin
AVAR: Suat Güz, Mehmet Türkmen

Süper Lig’de 12. hafta bugün oynanacak bu dört maçla devam edecek.

