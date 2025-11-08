Süper Lig’de bugün oynanacak maçların VAR hakemleri belli oldu

Süper Lig’de 12. haftanın cumartesi maçlarında görev alacak VAR hakemleri açıklandı. Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) duyurusuna göre, 8 Kasım Cumartesi günü oynanacak dört karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) ve AVAR ekipleri şu şekilde belirlendi:

Gaziantep FK-Çaykur Rizespor

VAR: Sarper Barış Saka

AVAR: Bersan Duran, Ayberk Demirbaş

Trabzonspor-Alanyaspor

VAR: Emre Malok

AVAR: Hakan Yemişken, Turgut Doman

Kasımpaşa-Göztepe

VAR: Erkan Engin

AVAR: Furkan Ürün, Ali Yılmaz

Antalyaspor-Beşiktaş

VAR: Alper Çetin

AVAR: Suat Güz, Mehmet Türkmen

Süper Lig’de 12. hafta bugün oynanacak bu dört maçla devam edecek.