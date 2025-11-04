Süper Lig’de haftanın görünümü: Muhteşem derbi damga vurdu

Süper Lig’de 11’inci haftası geride kaldı. Haftaya Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma damga vururken sarı-lacivertliler geriden gelip kazanarak Galatasaray’la arasındaki puan farkını 4’e indirdi. Lider Galatasaray ise bir başka büyük maçta evinde Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

Göztepe ve Samsunspor’un yükselişi devam ederken Başakşehir, hafta gol açısından genel olarak kısır geçti. Kötü gidişini sürdüren Konyaspor’da ise teknik direktör Recep Uçar’la yollar ayrıldı. Konya’nın teknik direktörlük için en büyük adayı ise Çağdaş Atan.

12. Haftanın fikstürü:



7 Kasım Cuma:

20.00 Gençlerbirliği-Başakşehir (Eryaman)

8 Kasım Cumartesi:

14.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Gaziantep)

17.00 Trabzonspor-Alanyaspor (Papara Park)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park)

20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

9 Kasım Pazar:

14.30 Fatih Karagümrük-Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Kocaelispor-Galatasaray (Kocaeli)

20.00 Samsunspor-Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Fenerbahçe-Kayserispor (Chobani)







