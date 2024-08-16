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Süper Lig’de ikinci hafta Konya’da start alacak

Spor
  • 16.08.2024 05:00
  • Giriş: 16.08.2024 05:00
  • Güncelleme: 16.08.2024 07:42
Süper Lig’de ikinci hafta Konya’da start alacak
Galatasaray ligdeki ilk maçında Hatayspor’u 2-1 yenmişti. (Fotoğraf: AA)

Spor Servisi

Galatasaray, Süper Lig 2. hafta açılış maçında bugün Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak müsabaka, saat 21.00’de başlayacak. Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Ligin ilk maçında sahasında Hatayspor’u 2-1 yenerek sezonu 3 puanla açan sarı-kırmızılı ekip, Konya deplasmanından kayıpsız dönmeye çalışacak. Galatasaray’da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez’in tedavisi sürerken, yeni transferlerden Elias Jelert’in ise bu maçın kadrosuna alınması bekleniyor.

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