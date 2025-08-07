Giriş / Abone Ol
Süper Lig’de ilk haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig’in ilk haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Spor
  • 07.08.2025 17:12
  • Giriş: 07.08.2025 17:12
  • Güncelleme: 07.08.2025 17:15
Kaynak: Spor Servisi
Fotoğraf: AA

Süper Lig’de yeni sezonun ilk haftasında heyecan yarın, 9 Ağustos Cumartesi, 10 Ağustos Pazar ve 11 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Söz konusu karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Sezonun açılış maçında yarın (8 Ağustos Cuma) Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Süper Lig’in ilk haftasında maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın (8 Ağustos Cuma)

21.30 Gaziantep FK - Galatasaray: Ali Şansalan

9 Ağustos Cumartesi

19.00 Samsunspor - Gençlerbirliği: Ali Yılmaz

21.30 Antalyaspor - Kasımpaşa: Alper Akarsu

10 Ağustos Pazar

19.00 Rizespor - Göztepe: Mehmet Türkmen

21.30 Eyüpspor - Konyaspor: Batuhan Kolak

11 Ağustos Pazartesi

21.30 Trabzonspor - Kocaelispor: Çağdaş Altay

