Süper Lig’de ilk haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig’in ilk haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Süper Lig’de yeni sezonun ilk haftasında heyecan yarın, 9 Ağustos Cumartesi, 10 Ağustos Pazar ve 11 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Söz konusu karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Sezonun açılış maçında yarın (8 Ağustos Cuma) Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
Süper Lig’in ilk haftasında maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın (8 Ağustos Cuma)
21.30 Gaziantep FK - Galatasaray: Ali Şansalan
9 Ağustos Cumartesi
19.00 Samsunspor - Gençlerbirliği: Ali Yılmaz
21.30 Antalyaspor - Kasımpaşa: Alper Akarsu
10 Ağustos Pazar
19.00 Rizespor - Göztepe: Mehmet Türkmen
21.30 Eyüpspor - Konyaspor: Batuhan Kolak
11 Ağustos Pazartesi
21.30 Trabzonspor - Kocaelispor: Çağdaş Altay
Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın hakemleri belli oldu. pic.twitter.com/cN4GrJqPkQ— Merkez Hakem Kurulu (@MHK_Resmi) August 7, 2025