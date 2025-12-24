Süper Lig’de ilk yarının penaltı tablosu

Süper Lig’de 17. hafta maçlarının ardından verilen arada, ilk yarıya ilişkin penaltı istatistikleri de netleşti. Hazırladığı dosya haberine göre hakemler, ligin ilk yarısında toplam 40 kez penaltı noktasını gösterdi.

17 haftalık periyotta kullanılan penaltıların 31’i golle sonuçlanırken, 9 atışta top ağlarla buluşmadı. Ligde mücadele eden 16 takımın tamamı en az bir kez penaltı kullanırken, Kayserispor ile Antalyaspor ilk yarıda penaltı kazanamayan ekipler oldu.

Lehine en fazla penaltı kararı verilen takımlar Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gaziantep FK olarak öne çıktı. Bu üç ekip, sezonun ilk yarısında beşer kez beyaz noktaya gitti. Göztepe, Samsunspor, Kasımpaşa, Çaykur Rizespor ve Eyüpspor ise birer kez penaltı kullanan takımlar oldu.

EN BAŞARILISI ONUACHU

Trabzonspor’un Nijeryalı forveti Paul Onuachu, ilk yarının en başarılı penaltı performansına imza atan isim olarak dikkat çekti.

Gol krallığı yarışında Eldor Shomurodov’un ardından ikinci sırada yer alan Onuachu, ligde attığı 11 golün önemli bölümünü penaltıdan kaydetti. Tecrübeli oyuncu, kullandığı 4 penaltının tamamında topu ağlara gönderdi.

Fenerbahçe forması giyen Talisca ise ilk yarıda en fazla penaltı kaçıran futbolcu oldu. Brezilyalı oyuncu, Alanyaspor ve Göztepe maçlarında kullandığı iki penaltıyı gole çeviremedi.

Aleyhine en fazla penaltıdan gol yiyen takım ise ikas Eyüpspor oldu. İstanbul temsilcisinin aleyhine verilen 5 penaltının tamamı golle sonuçlandı. Gaziantep FK penaltıdan 4, Karagümrük ise 3 gol yedi.

Göztepe, Kasımpaşa, Galatasaray ve Fenerbahçe ise sezonun ilk yarısında penaltıdan gol yemeyen takımlar arasında yer aldı.