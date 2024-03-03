Süper Lig’de Konyaspor tarihinin en golcü yabancı oyuncusu Cikalleshi

Konyaspor tarihinde Süper Lig’de en golcü yabancı oyuncu 27 golle Sokol Cikalleshi oldu.

Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Pendikspor’u 2-0 yenen Konyaspor’un ilk yarıda penaltıdan golü bulan Sokol Cikalleshi, bu golle Konyaspor’da Süper Lig tarihinde en çok gol atan yabancı oyuncu futbolcu unvanını elde etti. 3 sezondur yeşil-beyazlı takımda forma giyen Sokol Cikalleshi, 101 karşılaşmada 27 gol kaydetti. Arnavut oyuncu, 26 golü bulunan Bosna-Hersekli forvet Riad Bajic geride bırakarak en çok gol atan yabancı futbolcu oldu. Bu sezon Trendyol Süper Lig’de 23 maça çıkan Cikalleshi, 8 gol atarken 5 kez asit yaparak skora katkı sağladı.