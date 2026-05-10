Süper Lig’de küme düşen iki takım belli oldu: Veda edecek üçüncü takım son hafta belirlenecek

Süper Lig’de 33. hafta maçlarının ardından küme düşen iki takım belli oldu. Fatih Karagümrük ve Kayserispor, sezonun bitimine bir hafta kala lige veda etti.

Spor
  • 10.05.2026 09:51
  • Güncelleme: 10.05.2026 09:55
Kaynak: Spor Servisi
Kayserispor, Süper Lig'e veda etti. AA

Süper Lig’de 33. hafta karşılaşmaları tamamlanırken küme düşme hattında kritik gelişmeler yaşandı.

Karagümrük, deplasmanda Kocaelispor’u 1-0 mağlup etmesine rağmen kümede kalamadı.

Karagümrük’ün umutları, Gençlerbirliği’nin Kasımpaşa karşısında aldığı 3-2’lik galibiyetin ardından sona erdi.

SON HAFTADA NETLEŞECEK

Lige veda eden bir diğer ekip ise Kayserispor oldu. Deplasmanda Alanyaspor’a 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, bitime bir hafta kala düşmesi kesinleşen ikinci takım olarak kayıtlara geçti.

Süper Lig’de küme düşecek üçüncü takım ise sezonun son haftasında belli olacak.

Düşme hattındaki mücadelede Eyüpspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Antalyaspor son hafta maçlarına kritik bir tabloyla çıkacak.

