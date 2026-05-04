Süper Lig’de kümede kalma hattında büyük heyecan

Süper Lig’de alt sıralarda yer alan takımların mücadelesi son haftalara girilirken daha da yoğunlaştı. Birçok ekip için kader, kalan iki haftada belli olacak.

Spor
  • 04.05.2026 12:10
  Giriş: 04.05.2026 12:10
  • Güncelleme: 04.05.2026 12:18
Kaynak: Spor Servisi
AA

Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi, 32. hafta itibarıyla en kritik dönemine girdi.

Henüz hiçbir takımın matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşmezken, alt sıralarda yer alan ekipler arasında puan farklarının dar olması dikkat çekiyor.

Hafta içinde oynanan karşılaşmalarda düşme hattındaki takımların birbirleriyle puan kaybı yaşaması tabloyu daha da karmaşık hale getirdi.

DENGELER DEĞİŞMEDİ

Kayserispor-Eyüpspor ve Kasımpaşa-Kocaelispor maçları 1-1 sona ererken, Antalyaspor ile Alanyaspor’un golsüz berabere kalması dengeleri değiştirmedi. Son sıradaki Fatih Karagümrük ise Gençlerbirliği’ni 1-0 yenerek umutlarını sürdürdü.

hafta sonunda 34 puanla 12. sırada yer alan Alanyaspor, diğer takımlara göre daha avantajlı konumda bulunuyor.

Alt sıralarda ise Kasımpaşa 32, Eyüpspor ve Antalyaspor 29’ar, Gençlerbirliği 28, Kayserispor 27 ve Karagümrük 24 puanla ligde kalma mücadelesi veriyor.

Kasımpaşa, son iki haftada sadece 1 puan almasına rağmen avantajını koruyor ve alacağı tek galibiyetle ligde kalmayı büyük ölçüde garantileyebilir.

EYÜP 3 HAFTADA 7 PUAN TOPLADI

Eyüpspor ise son üç haftada topladığı 7 puanla düşme hattının üzerine çıkmayı başardı.

Antalyaspor’da ise son 10 haftada alınan tek galibiyet dikkat çekerken, form düşüklüğü takımın konumunu riskli hale getirdi. Gençlerbirliği de son 12 maçta yalnızca bir kez kazanabildi ve alt sıralardan kurtulamadı.

Kayserispor’un işi matematiksel olarak daha zor görünürken, Karagümrük ise son haftalarda aldığı sonuçlara rağmen ligde kalma ihtimali en düşük takım olarak öne çıkıyor.

Sezonun son iki haftasında oynanacak karşılaşmalar, kümede kalacak ve düşecek takımları belirleyecek. Alt sıralardaki ekipler için her puanın belirleyici olacağı haftalara girilirken, yarışın son ana kadar sürmesi bekleniyor.

PUAN DURUMU

SıraTakımOGBMAYAVP
1Galatasaray32235473274674
2Fenerbahçe322010271343770
3Trabzonspor32199459352466
4Beşiktaş32178756362059
5Göztepe321313640281252
6Başakşehir32149953341951
7Samsunspor32121284342148
8Ç. Rizespor321010124446-240
9Konyaspor321010124245-340
10Kocaelispor32910132636-1037
11Gaziantep FK32910134154-1337
12Alanyaspor32616103738-134
13Kasımpaşa32711143046-1632
14Eyüpspor3278172645-1929
15Antalyaspor3278173051-2129
16Gençlerbirliği3277183045-1528
17Kayserispor32512152458-3427
18Karagümrük3266202853-2524
