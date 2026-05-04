Süper Lig’de kümede kalma hattında büyük heyecan

Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi, 32. hafta itibarıyla en kritik dönemine girdi.

Henüz hiçbir takımın matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşmezken, alt sıralarda yer alan ekipler arasında puan farklarının dar olması dikkat çekiyor.

Hafta içinde oynanan karşılaşmalarda düşme hattındaki takımların birbirleriyle puan kaybı yaşaması tabloyu daha da karmaşık hale getirdi.

DENGELER DEĞİŞMEDİ

Kayserispor-Eyüpspor ve Kasımpaşa-Kocaelispor maçları 1-1 sona ererken, Antalyaspor ile Alanyaspor’un golsüz berabere kalması dengeleri değiştirmedi. Son sıradaki Fatih Karagümrük ise Gençlerbirliği’ni 1-0 yenerek umutlarını sürdürdü.

hafta sonunda 34 puanla 12. sırada yer alan Alanyaspor, diğer takımlara göre daha avantajlı konumda bulunuyor.

Alt sıralarda ise Kasımpaşa 32, Eyüpspor ve Antalyaspor 29’ar, Gençlerbirliği 28, Kayserispor 27 ve Karagümrük 24 puanla ligde kalma mücadelesi veriyor.

Kasımpaşa, son iki haftada sadece 1 puan almasına rağmen avantajını koruyor ve alacağı tek galibiyetle ligde kalmayı büyük ölçüde garantileyebilir.

EYÜP 3 HAFTADA 7 PUAN TOPLADI

Eyüpspor ise son üç haftada topladığı 7 puanla düşme hattının üzerine çıkmayı başardı.

Antalyaspor’da ise son 10 haftada alınan tek galibiyet dikkat çekerken, form düşüklüğü takımın konumunu riskli hale getirdi. Gençlerbirliği de son 12 maçta yalnızca bir kez kazanabildi ve alt sıralardan kurtulamadı.

Kayserispor’un işi matematiksel olarak daha zor görünürken, Karagümrük ise son haftalarda aldığı sonuçlara rağmen ligde kalma ihtimali en düşük takım olarak öne çıkıyor.

Sezonun son iki haftasında oynanacak karşılaşmalar, kümede kalacak ve düşecek takımları belirleyecek. Alt sıralardaki ekipler için her puanın belirleyici olacağı haftalara girilirken, yarışın son ana kadar sürmesi bekleniyor.

PUAN DURUMU