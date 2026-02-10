Süper Lig’de Ramazan düzenlemesi: 23'üncü hafta maç saatleri değişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 23. hafta maç programını açıkladı. Ramazan ayı nedeniyle ligde karşılaşmaların başlama saatlerinde değişikliğe gidildi.

TFF’den yapılan açıklamada, 23. haftanın planlamasında UEFA turnuvalarında mücadele eden Türk takımlarının play-off maçlarının da dikkate alındığı belirtildi. Açıklamada, maç tarih ve saatlerinin üç kulüp ile yapılan istişareler sonucunda belirlendiği ifade edildi.

Federasyon, Ramazan ayında oynanacak müsabakalarda iftar vakitlerini göz önünde bulundurarak karşılaşmaların 13.30, 16.00 ve 20.00 saatlerinde oynanacağını duyurdu.

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA

TFF’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 23. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır.

UEFA turnuvalarında mücadele eden takımlarımızın play-off müsabakalarının arasına denk gelen 23. hafta maç tarihleri, 3 kulübümüz ile yapılan istişareler neticesinde planlanmıştır.

Ramazan ayında oynanacak müsabakalarda maç saatleri, iftar vakitleri de dikkate alınarak 13.30, 16.00 ve 20.00 olarak belirlenmiştir.”