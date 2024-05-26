Süper Lig’de sezon sona erdi: Galatasaray 24’üncü kez şampiyon

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 3-1 yenerek 102 puanla tarihindeki 24. şampiyonluğunu elde etti. Taraftarı önünde İstanbulspor'u 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Fenerbahçe ise tek yenilgiyle ve 99 puanla ligi ikinci sırada tamamladı.

Konyaspor ile Galatasaray, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya geldi. Galatasaray sahadan 3-1 galip ayrıldı ve 24. şampiyonluğunu elde etti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 29. ve 51. dakika Icardi ve 53. dakikada Berkan Kutlu kaydetti. Konyaspor'un tek golü ise 78. dakikada Prip'ten geldi.

Sezonu 102 puanda tamamlayarak tarihi bir başarı elde eden Galatasaray, sezonu şampiyon tamamladı.

Süper Lig'de iki sezon art arda şampiyon olan Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk sayısını 24'e yükseltti.

FENERBAHÇE YARIŞI SON HAFTAYA TAŞIMIŞTI

Son hafta maçları öncesinde Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı üçe inmişti.

Trendyol Süper Lig’de puan eşitliği durumunda Fenerbahçe avantajlı konumda bulunuyordu.

Galatasaray bugün alınan sonuçlarla beraber puanını 102 yaparken Fenerbahçe ise 99 puanda kaldı.

Fenerbahçe İstanbulspor karşısında 6-0 kazanmasına rağmen sezonu ikinci sırada tamamladı. Sarı lacivertliler bu sezon tek yenilgisini evinde Trabzonspor'dan aldı.

Galatasaray önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynayacak. Fenerbahçe ise Devler Ligi'nde iki ön eleme oynayacak.

ICARDİ GOL KRALI OLDU

Maçta 2 kez fileleri havalandıran Icardi toplamda 25'inci golünü atmış oldu.

Arjantili futbolcu, sezonu 21 gol atan Fenerbahçeli Edin Dzeko'nun önünde gol kralı olarak tamamladı.

PUAN REKORU KIRDI

Galatasaray, Süper Lig'de 102 puanla rekor kırdı.

Sezon boyunca birçok rekoru tarihe gömen sarı-kırmızılı ekip, ayrıca Süper Lig tarihinde üç haneli puan toplayan ilk takım oldu.

Süper Lig'de puan rekoru 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe'ye aitti.

Fenerbahçe'nin bu sezon aldığı 99 puan ise tarihin en yüksek ikinci puanı oldu.

OKAN BURUK, KİŞİSEL MÜZESİNE BİR KUPA DAHA EKLEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde 3. kez şampiyon oldu.

Daha önce İstanbul Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyonluk yaşayan Buruk, geçen sezon da Galatasaray ile aynı başarıyı tekrarladı. Tecrübeli teknik adam, bu sezon elde ettiği şampiyonlukla üst üste 2, toplamda da 3. kez zafer yaşadı.

Süper Lig'de futbolcu ve teknik adamlık kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk, bu sezonki başarısıyla toplam şampiyonluk sayısını 10'a yükseltti.

Futbolcu olarak 7 kez kupayı havaya kaldıran Buruk, teknik direktörlük kariyerinde ise 3. kez bu sevinci yaşadı.

ANKARAGÜCÜ LİGDEN DÜŞEN SON TAKIM OLDU

Deplasmanda Trabzonspor'a 3-2'lik skorla mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen son takım oldu.

Maçın son anlarında Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu gözyaşlarını tutamadı.

Süper Lig'de daha önce İstanbulspor, Pendikspor ve Fatih Karagümrük lige veda etmişti.