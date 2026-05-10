Süper Lig’de son hafta fikstürü açıklandı
TFF, Süper Lig’de 2025-26 sezonunun son hafta fikstürünü duyurdu. Şampiyonluk düğümü çözülürken, Avrupa kupaları ve kümede kalma hattındaki kritik mücadeleler aynı saatlerde oynanacak.
Kaynak: Spor Servisi
Süper Lig’de 34'üncü maçlarının programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan fikstürde, küme düşme hattını ilgilendiren karşılaşmaların aynı saatte oynanacağı belirtildi.
Son haftanın programı şöyle:
15 Mayıs Cuma
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş
16 Mayıs Cumartesi
17.00 Fatih Karagümrük-Alanyaspor
20.00 Gaziantep FK-Başakşehir
20.00 Samsunspor-Göztepe
17 Mayıs Pazar
17.00 Kayserispor-Konyaspor
20.00 Fenerbahçe-Eyüpspor
20.00 Kasımpaşa-Galatasaray
20.00 Antalyaspor-Kocaelispor
20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği