Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Süper Lig’de son hafta fikstürü açıklandı

TFF, Süper Lig’de 2025-26 sezonunun son hafta fikstürünü duyurdu. Şampiyonluk düğümü çözülürken, Avrupa kupaları ve kümede kalma hattındaki kritik mücadeleler aynı saatlerde oynanacak.

Spor
  • 10.05.2026 12:04
  • Giriş: 10.05.2026 12:04
  • Güncelleme: 10.05.2026 12:07
Kaynak: Spor Servisi
Süper Lig’de son hafta fikstürü açıklandı
AA

Süper Lig’de 34'üncü maçlarının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan fikstürde, küme düşme hattını ilgilendiren karşılaşmaların aynı saatte oynanacağı belirtildi.

Son haftanın programı şöyle:

15 Mayıs Cuma

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş

16 Mayıs Cumartesi

17.00 Fatih Karagümrük-Alanyaspor

20.00 Gaziantep FK-Başakşehir

20.00 Samsunspor-Göztepe

17 Mayıs Pazar

17.00 Kayserispor-Konyaspor

20.00 Fenerbahçe-Eyüpspor

20.00 Kasımpaşa-Galatasaray

20.00 Antalyaspor-Kocaelispor

20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği

BirGün'e Abone Ol