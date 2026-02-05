Süper Lig’de teknik adam kıyımı: 20 haftada 12 kulüp değişime gitti

Süper Lig’de geride kalan 20 haftalık bölüm, teknik direktör değişiklikleriyle dikkat çekti. Bu süreçte ligdeki 12 kulüp, toplam 28 farklı teknik direktörle çalışırken, 5 ekip iki kez teknik adam değişikliğine gitti. Sezonun bu bölümünde Süper Lig’de görev yapan teknik direktör sayısı ise 31’e ulaştı.

Ligde 12 takım teknik direktör değişikliği yaşarken, 6 ekip sezona başladığı isimlerle yoluna devam etmeyi tercih etti.

İLK AYRILIK GAZİANTEP FK’DE YAŞANDI

Sezonun en erken teknik direktör değişikliği Gaziantep FK’de gerçekleşti. Lige İsmet Taşdemir yönetiminde başlayan kırmızı-siyahlı ekip, ilk iki haftada alınan mağlubiyetlerin ardından tecrübeli teknik adamla yollarını ayırdı.

Taşdemir’in yerine göreve getirilen Burak Yılmaz, 15 Aralık’ta istifa ederken, genç teknik adam dört gün sonra yeniden Gaziantep FK ile anlaşarak görevine geri döndü.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE’DE DEĞİŞİM

Süper Lig’de bu sezon Beşiktaş ve Fenerbahçe, birer gün arayla teknik direktör değişikliğine gitti.

Beşiktaş, sezona Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde başlarken, Avrupa kupalarında alınan sonuçların ardından Norveçli teknik adamla yollarını ayırdı ve göreve Sergen Yalçın’ı getirdi.

Fenerbahçe ise sezon başında anlaştığı Jose Mourinho ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya elenilmesinin ardından vedalaştı. Sarı-lacivertliler, teknik direktörlük görevini İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco’ya emanet etti.

5 KULÜP, ÜÇER TEKNİK DİREKTÖRLE ÇALIŞTI

Süper Lig’de bu sezon 5 kulüp, 20 haftalık periyotta üç farklı teknik direktörle görev yaptı.

Hesap.com Antalyaspor, Emre Belözoğlu ve Erol Bulut ile yollarını ayırırken, kırmızı-beyazlı ekip Sami Uğurlu yönetiminde çıkış arıyor.

Gençlerbirliği, Hüseyin Eroğlu ile başladığı sezonda Volkan Demirel’i göreve getirmiş, Demirel’in Fatih Karagümrük galibiyetinin ardından istifa etmesiyle teknik direktörlük koltuğunu Metin Diyadin’e teslim etmişti.

Ligde son sırada yer alan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise sezona Marcel Licka ile başladı. Ardından Onur Can Korkmaz ile devam eden İstanbul temsilcisi, son olarak görevi Aleksandar Stanojevic’e verdi.

ikas Eyüpspor da teknik direktör değişiklikleriyle öne çıkan ekiplerden biri oldu. Sezona Selçuk Şahin ile başlayan eflatun-sarılılar, Orhan Ak ile devam etti. Devre arasında Ak ile de yollarını ayıran Eyüpspor, görevi yardımcı antrenör Atila Gerin’e teslim etti.

TÜMOSAN Konyaspor ise Recep Uçar’ın ardından Çağdaş Atan’ı göreve getirmiş, yapılan son görüşmelerin ardından Atan ile de yollarını ayırma kararı almıştı. Konya temsilcisi, yeni teknik direktörüyle birlikte bu sezon üçüncü kez değişime gidecek.

EN İSTİKRARLI İSİM: OKAN BURUK

Süper Lig’de son yılların en istikrarlı teknik direktör-kulüp birlikteliği Galatasaray ile Okan Buruk arasında yaşanıyor. Temmuz 2022’de göreve başlayan Buruk, 3,5 yılda 3 Süper Lig şampiyonluğu ile birer Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa zaferi elde etti.

Okan Buruk’u, Kasım 2023’ten bu yana Göztepe’yi çalıştıran Stanimir Stoilov takip ediyor.

Süper Lig’de 6 ekip, sezona başladığı teknik direktörlerle yoluna devam ediyor. Galatasaray’da Okan Buruk’un yanı sıra Trabzonspor’da Fatih Tekke, Kocaelispor’da Selçuk İnan, Samsunspor’da Thomas Reis, Corendon Alanyaspor’da Joao Pereira ve Göztepe’de Stanimir Stoilov görevlerini sürdürüyor.

20 YERLİ, 11 YABANCI TEKNİK DİREKTÖR

Süper Lig’de sezonun ilk 20 haftasında 20 Türk ve 11 yabancı teknik direktör görev yaptı. Yerli çalıştırıcılar ligde sayısal üstünlük sağlarken, yabancı teknik adamlar da birçok takımda saha kenarında yer aldı.