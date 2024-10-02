Süper Lig’de transfer dönemi zararı 52 milyon

Spor Servisi

Trendyol Süper Lig kulüpleri bu sezon yaz transfer döneminde bonservislere ve kiralamalara yaklaşık 135,5 milyon euro harcarken, 83,5 milyon euro gelir elde edildi. Ligde 52 milyon euroluk açık verildi.

Bu zarar, 2013/2014 sezonundaki 77,5 milyon euroluk rakamdan sonra en büyük kayıp. 2000'li yılların büyük bölümünde transfer dönemleri zararla kapatılırken, 15/16 sezonu ile 19/20 sezonu arasındaki 5 sezonunun 4'ünde kâr edildi.

Süper Lig kulüpleri arasında transferde en çok zarar eden takımlar Fenerbahçe (19,2 milyon euro), Beşiktaş (18,65 milyon euro) ve Trabzonspor (18,3 milyon euro) ile ilk 3 sırayı paylaştı. Galatasaray ise transfer sezonunu gelir ve giderde başa baş kapattı.

Habertürk'ün haberine göre Süper Lig, Avrupa ligleri arasında zarar konusundan ise ilk 5'te. Premier Lig'in 715 milyon euro ile zirvede olduğu zarar listesinde, İtalya Serie A (308,5 milyon euro), Fransa Ligue 1 (123 milyon euro), Almanya Bundesliga'nın (70 milyon euro) ardından Süper Lig 5. sıraya yerleşti.