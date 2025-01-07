Süper Lig’den 10 kulüp PFDK’ye sevk edildi



TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı.

Buna göre, Süper Lig’in 18. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

- Adana Demirspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep FK, Göztepe, Kasımpaşa, Samsunspor, Trabzonspor; çirkin ve kötü tezahüratı

- Beşiktaş, Göztepe, Samsunspor, Trabzonspor; saha olayları

- Galatasaray ve Göztepe: merdiven boşluklarının boş bırakılmaması

- Adana Demirspor; talimatlara aykırı hareketi

- Başakşehir Kulübü İdarecileri Mesut Altan ve Murat Yaman; talimatlara aykırı hareketi

- Kasımpaşa Kulübü İdarecisi Serkan Reçber; hakaretleri ve sportmenliğe aykırı hareketi

- Gaziantep Futbol Kulübü görevlisi Ayhan Kaya; talimatlara aykırı hareketi

- Bodrum Futbol Kulübü kaleci antrenörü Behram Zülaloğlu; sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle PFDK’ye sevk edildi.