Süper Lig’den 6 kulüp PFDK’ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 6 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.
Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı.
Buna göre, Süper Lig’in 19. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:
- Fenerbahçe, Galatasaray, Konyaspor ve Kayserispor; çirkin ve kötü tezahüratı
- Fenerbahçe ve Adana Demirspor; saha olayları
- Fenerbahçe; sportmenliğe aykırı açıklamaları
- Başakşehir; talimatlara aykırı hareketi
- Galatasaray Kulübü idarecisi Metin Öztürk, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.