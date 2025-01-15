Süper Lig’den 6 kulüp PFDK’ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı.

Buna göre, Süper Lig’in 19. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

- Fenerbahçe, Galatasaray, Konyaspor ve Kayserispor; çirkin ve kötü tezahüratı

- Fenerbahçe ve Adana Demirspor; saha olayları

- Fenerbahçe; sportmenliğe aykırı açıklamaları

- Başakşehir; talimatlara aykırı hareketi

- Galatasaray Kulübü idarecisi Metin Öztürk, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.