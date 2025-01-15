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Süper Lig’den 6 kulüp PFDK’ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 6 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

Spor
  • 15.01.2025 01:29
  • Giriş: 15.01.2025 01:29
  • Güncelleme: 15.01.2025 01:32
Kaynak: İHA
Süper Lig’den 6 kulüp PFDK’ye sevk edildi
AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı.

Buna göre, Süper Lig’in 19. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle: 
- Fenerbahçe, Galatasaray, Konyaspor ve Kayserispor; çirkin ve kötü tezahüratı
- Fenerbahçe ve Adana Demirspor; saha olayları
- Fenerbahçe; sportmenliğe aykırı açıklamaları
- Başakşehir; talimatlara aykırı hareketi
- Galatasaray Kulübü idarecisi Metin Öztürk, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

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