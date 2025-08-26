Süper Lig’den 7 kulüp PFDK’ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 7 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.
Kaynak: İHA
TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı.
Buna göre, Süper Lig’in 3. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:
- Göztepe, Fenerbahçe, Kocaelispor, Kayserispor ve Galatasaray: ’çirkin ve kötü tezahüratı’
- Gaziantep FK, Fenerbahçe: ’talimatlara aykırı hareketi’
- Kocaelispor, Galatasaray, Eyüpspor: ’saha olayları’
- Kocaelispor Kulübü İdarecisi Metin Özkan, ’sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.