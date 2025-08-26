Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Süper Lig’den 7 kulüp PFDK’ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 7 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

Spor
  • 26.08.2025 21:59
  • Giriş: 26.08.2025 21:59
  • Güncelleme: 26.08.2025 22:00
Kaynak: İHA
Süper Lig’den 7 kulüp PFDK’ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı.

Buna göre, Süper Lig’in 3. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle: 

- Göztepe, Fenerbahçe, Kocaelispor, Kayserispor ve Galatasaray: ’çirkin ve kötü tezahüratı’
- Gaziantep FK, Fenerbahçe: ’talimatlara aykırı hareketi’
- Kocaelispor, Galatasaray, Eyüpspor: ’saha olayları’
- Kocaelispor Kulübü İdarecisi Metin Özkan, ’sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

BirGün'e Abone Ol