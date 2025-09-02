Süper Lig’den 8 kulüp PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 8 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig’in 4. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:



- Konyaspor, Kocaelispor, Fenerbahçe, Trabzonspor, Samsunspor: ’saha olayları’

- Galatasaray, Trabzonspor, Samsunspor, Beşiktaş: ’Çirkin ve kötü tezahüratı’

- Konyaspor: ’talimatlara aykırı hareketi’

- Kocaelispor, Gençlerbirliği: ’merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’

- Gençlerbirliği: ’usulsüz seyirci alınması’

- Kocaelispor Kulübü idarecisi Veli Başkurt’un, Kocaelispor - Kayserispor müsabakasında "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca ve "hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 39. maddesi uyarınca 02.09.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verildi.