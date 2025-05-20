Süper Lig’e yükselme mücadelesinde Bandırmaspor avantajı kaptı

TFF 1. Lig play-off ikinci tur ilk maçında Boluspor'u deplasmanda 4-1 mağlup eden Bandırmaspor, rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan maçta Bandırmaspor Diony'nin golüyle öne geçti. Boluspor, Hasani'nin attığı golle beraberliği sağladı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarının başında Cem Akpınar'ın golüyle tekrar öne geçen Bandırmaspor, Mesudi'nin penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı.

Skoru belirleyen gol ise 87. dakikada Paixao'dan geldi.

Bu skorla ilk maçı 4-1 kazanan Bandırmaspor, rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

Rövanş maçı cuma günü saat 16.00'da Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Turun kazananı, Süper Lig'e yükselmek için Fatih Karagümrük ile mücadele edecek.