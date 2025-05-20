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Süper Lig’e yükselme mücadelesinde Bandırmaspor avantajı kaptı

TFF 1. Lig play-off ikinci tur ilk maçında Bandırmaspor deplasmanda Boluspor'u 4-1 yenerek finale yükselmek için büyük avantaj yakaladı.

Spor
  • 20.05.2025 09:47
  • Giriş: 20.05.2025 09:47
  • Güncelleme: 20.05.2025 09:57
Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig’e yükselme mücadelesinde Bandırmaspor avantajı kaptı
Fotoğraf: AA

TFF 1. Lig play-off ikinci tur ilk maçında Boluspor'u deplasmanda 4-1 mağlup eden Bandırmaspor, rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan maçta Bandırmaspor Diony'nin golüyle öne geçti. Boluspor, Hasani'nin attığı golle beraberliği sağladı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarının başında Cem Akpınar'ın golüyle tekrar öne geçen Bandırmaspor, Mesudi'nin penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı.

Skoru belirleyen gol ise 87. dakikada Paixao'dan geldi.

Bu skorla ilk maçı 4-1 kazanan Bandırmaspor, rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

Rövanş maçı cuma günü saat 16.00'da Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Turun kazananı, Süper Lig'e yükselmek için Fatih Karagümrük ile mücadele edecek.

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