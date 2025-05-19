Süper Lig’e yükselme mücadelesinde ikinci tur: Boluspor ile Bandırmaspor karşılaşacak
TFF 1. Lig play-off ikinci tur ilk maçında Boluspor ile Bandırmaspor karşılaşacak.
Kaynak: AA
Futbolda 1. Lig play-off ikinci tur ilk maçında bugün (19 Mayıs Pazartesi) Boluspor ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek.
Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak ikinci turda rakibine üstünlük kuran takım, finalde Fatih Karagümrük'ün rakibi olacak.
İlk tur karşılaşmalarında Bandırmaspor, konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 2-0, Boluspor ise deplasmanda İstanbulspor'u 2-1'lik skorlarla geçerek adını ikinci tura yazdırmıştı.
Play-off ikinci tur maç programı şöyle:
Bugün:
20.00 Boluspor- Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
23 Mayıs Cuma:
16.00 Bandırmaspor- Boluspor (Bandırma 17 Eylül)