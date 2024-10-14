Süper Loto 13 Ekim 2024 Sonuçları Açıklandı! Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Sorgulama Ekranı | 13 Ekim 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto 13 Ekim 2024 sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı. Milli Piyango TV YouTube kanalından naklen yayınlanan Süper Loto çekilişinde bu hafta da 6 bilen çıkmadı. 273 milyon TL'lik büyük ikramiye devretti. Çekilişin ardından 13 Ekim Süper Loto sonuçları çekiliş sorgulama ekranı araştırmaları ise hız kazandı. 13 Ekim Süper Loto sonuçlarını içeriğimizde yer alan Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte 13 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları ve Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

SÜPER LOTO 13 EKİM SONUÇLARI

Süper Loto 13 Ekim 2024 çekilişinde 6 bilen çıkmadı ve yaklaşık 273 milyon TL'lik büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Süper Loto çekiliş sonuçları ise millipiyangoonline internet adresi üzerinden yayınlandı.

13 Ekim Perşembe 2024 günü Süper Loto çekilişinde kazanan sayılar ise 9,35,36,41,45 ve 50 oldu.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

Süper Loto sonuçları ve ne kadar ikramiye çıktı sorgulama ekranı Milli Piyango'ya ait olan Milli Piyango Online platformu üzerinden açıldı. Bilet seri numaranız ve oynadığınız rakamlarla kazancınızı çevrimiçi olarak sorgulayabilir öğrenebilirsiniz.

Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Ekranı için Tıklayınız

SÜPER LOTO KURALLARI

Milli Piyango tarafından açıklanan Süper Loto kuralları şu şekilde: