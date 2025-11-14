Süper Loto 13 Kasım 2025 Sonuçları Açıklandı! Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Sorgulama Ekranı | 13 Kasım 2025 Süper Loto çekiliş sonuçları
SÜPER LOTO 13 KASIM SONUÇLARI
Süper Loto 13 Kasım 2025 çekilişinde 6 bilen çıkmadı ve yaklaşık 72 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini bulamadı. Süper Loto çekiliş sonuçları ise millipiyangoonline internet adresi üzerinden yayınlandı.
13 Perşembe Salı 2025 günü Süper Loto çekilişinde kazanan sayılar ise 9, 13, 18, 25, 29 ve 58 oldu.
SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA
Süper Loto sonuçları ve ne kadar ikramiye çıktı sorgulama ekranı Milli Piyango'ya ait olan Milli Piyango Online platformu üzerinden açıldı. Bilet seri numaranız ve oynadığınız rakamlarla kazancınızı çevrimiçi olarak sorgulayabilir öğrenebilirsiniz.
Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Ekranı için Tıklayınız
SÜPER LOTO KURALLARI
Milli Piyango tarafından açıklanan Süper Loto kuralları şu şekilde:
- Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
- Süper Loto’yu online oynamak için www.millipiyangoonline.com ve/veya Milli Piyango uygulaması üzerinden profil oluşturabilir ve hemen kupon oluşturmaya başlayabilirsin. Ayrıca en yakın Milli Piyango satış bayilerimizi ziyaret ederek, ikramiye ve kazanma oranı artarak yenilenen Süper Loto’yu oynamaya devam edebilirsin.
- Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
- Birinci kategori “6 bilen” için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
- İkinci kategori “5 bilen” için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
- Üçüncü kategori “4 bilen” için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
- Dördüncü kategori “3 bilen” için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
- Beşinci kategori “2 bilen” için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.
- Kolonları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir, oynayacağın rakamı doğrudan bayiye söyleyebilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.
- Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılır. Süper Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsin.
- Oynadığın her kolon sadece 10 TL’dir.
- 18 yaşından büyük olan herkes Süper Loto oynayabilir.