Süper Loto 18 Ocak 2026 Sonuçları Açıklandı! Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Sorgulama Ekranı | 18 Ocak 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto 18 Ocak 2026 sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı. Milli Piyango TV YouTube kanalından naklen yayınlanan Süper Loto çekilişinde bu hafta 102 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini bulamadı. Çekilişin ardından 18 Ocak Süper Loto sonuçları çekiliş sorgulama ekranı araştırmaları ise hız kazandı. 18 Ocak Süper Loto sonuçlarını içeriğimizde yer alan Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte 18 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları ve Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

SÜPER LOTO 18 OCAK SONUÇLARI

Süper Loto 18 Ocak 2026 çekilişinde 6 bilen çıktı ve yaklaşık 102 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini bulamadı. Süper Loto çekiliş sonuçları ise millipiyangoonline internet adresi üzerinden yayınlandı.

18 Ocak Pazar 2026 günü Süper Loto çekilişinde kazanan sayılar ise 9, 24, 25, 33, 44 ve 52 oldu.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

Süper Loto sonuçları ve ne kadar ikramiye çıktı sorgulama ekranı Milli Piyango'ya ait olan Milli Piyango Online platformu üzerinden açıldı. Bilet seri numaranız ve oynadığınız rakamlarla kazancınızı çevrimiçi olarak sorgulayabilir öğrenebilirsiniz.

Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Ekranı için Tıklayınız

SÜPER LOTO KURALLARI

Milli Piyango tarafından açıklanan Süper Loto kuralları şu şekilde: