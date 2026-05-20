Süper Loto 19 Mayıs 2026 Çekiliş Sonuçları Belli Oldu

19 Mayıs 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Süper Loto’da bu haftanın kazandıran numaraları ve ikramiye dağılımı merak konusu oldu. Büyük ikramiyenin devrettiği çekilişte 5 bilen, 4 bilen, 3 bilen ve 2 bilen kategorilerinde kazanan kişi sayıları ile ikramiye tutarları belli oldu.

19 MAYIS 2026 SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR

19 Mayıs 2026 Salı günü saat 21.30’da yapılan Süper Loto çekilişinde kazanan numaralar açıklandı. Çekiliş no 60 olarak duyurulan sonuçlarda talihli numaralar şöyle oldu:

Çekiliş Tarihi Çekiliş No Kazanan Numaralar 19 Mayıs 2026 60 3 - 23 - 27 - 47 - 50 - 53

SÜPER LOTO SONUÇLARI 19 MAYIS 2026

Süper Loto sonuçları belli olurken, büyük ikramiyede devir yaşandı. 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.

Çekilişte 5 bilen 18 kişi ikramiye kazandı. 4 bilen, 3 bilen ve 2 bilen kategorilerinde de binlerce kişi ödül almaya hak kazandı.

19 MAYIS 2026 SÜPER LOTO İKRAMİYE DAĞILIMI

Kategori Kazanan Kişi Sayısı İkramiye Tutarı 6 bilen Devir 845.878.819,88 TL 5 bilen 18 193.233,2 TL 4 bilen 1.175 4.604,7 TL 3 bilen 27.214 241,4 TL 2 bilen 265.251 26,2 TL

SÜPER LOTO’DA BÜYÜK İKRAMİYE DEVRETTİ

19 Mayıs 2026 Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmadı. Bu nedenle büyük ikramiye devretti. Devir tutarı 845.878.819,88 TL olarak açıklandı.

Büyük ikramiyenin devretmesi, bir sonraki Süper Loto çekilişi öncesinde heyecanı artırdı. Sonuçlara göre en yüksek kazanç 5 bilen kategorisinde dağıtıldı.

5 BİLEN KAÇ TL KAZANDI?

19 Mayıs 2026 Süper Loto çekilişinde 5 bilen kişi sayısı 18 oldu. 5 bilen talihlilerin her biri 193.233,2 TL ikramiye kazandı.

4 bilen kategorisinde ise 1.175 kişi ödül alırken, 3 bilen ve 2 bilen kategorilerinde kazanan kişi sayısı daha yüksek oldu.

