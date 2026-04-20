Süper Loto 19 Nisan 2026 Sonuçları Açıklandı! Kazanan rakamlar belli oldu!

Süper Loto 19 Nisan 2026 çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı belli oldu. Çekilişte büyük ikramiye yine devrederken, binlerce kişi alt kategorilerde kazanç elde etti.

19 NİSAN 2026 SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR

19 Nisan 2026 Pazar günü saat 21:30’da gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde kazanan numaralar şu şekilde açıklandı:

1 - 11 - 26 - 49 - 55 - 59

Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye bir sonraki haftaya devretti.

SÜPER LOTO 19 NİSAN 2026 İKRAMİYE DAĞILIMI

Çekilişin ardından kazanan kategoriler ve ikramiye tutarları da netleşti. Açıklanan tabloya göre en dikkat çeken detay büyük ikramiyenin devretmesi oldu.

Kategori Kazanan Kişi Sayısı İkramiye Tutarı 6 bilen Devretti 639.050.365,98 ₺ 5 bilen 9 369.585 ₺ 4 bilen 792 6.533,05 ₺ 3 bilen 21.623 290,55 ₺ 2 bilen 227.548 29,2 ₺

BÜYÜK İKRAMİYE YİNE DEVRETTİ

19 Nisan 2026 Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmaması nedeniyle yaklaşık 639 milyon TL’lik büyük ikramiye devretti. Bu durum, bir sonraki çekiliş için heyecanı daha da artırdı.

Özellikle yüksek ikramiye tutarı nedeniyle Süper Loto sonuçları sorgulama ekranına olan ilgi artarken, yeni çekilişte rekor seviyede bir ödül oluşması bekleniyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Süper Loto sonuçları ve ikramiye sorgulama işlemleri Milli Piyango Online platformu üzerinden yapılabiliyor. Oyuncular, bilet numarası ve seçtikleri rakamlar ile kazanç durumlarını kolayca öğrenebiliyor.

Bilet numarası ile sorgulama yapılabilir

Seçilen rakamlar kontrol edilebilir

Kazanılan ikramiye anında görüntülenebilir

SÜPER LOTO NEDİR, NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ile 60 arasından seçilen 6 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur. Oyuncular en az 2, en fazla 6 doğru tahmin ile farklı kategorilerde ikramiye kazanabilir.

6 bilen: Büyük ikramiye

5 bilen: İkinci kategori

4 bilen: Üçüncü kategori

3 bilen: Dördüncü kategori

2 bilen: Beşinci kategori

Süper Loto çekilişleri haftada üç gün, Salı, Perşembe ve Pazar akşamları yapılmaktadır.

