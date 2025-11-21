Süper Loto 21 Kasım 2025 Sonuçları Açıklandı! Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Sorgulama Ekranı | 21 Kasım 2025 Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto 21 Kasım 2025 sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı. Milli Piyango TV YouTube kanalından naklen yayınlanan Süper Loto çekilişinde bu hafta 105 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini bulamadı. Çekilişin ardından 21 Kasım Süper Loto sonuçları çekiliş sorgulama ekranı araştırmaları ise hız kazandı. 21 Kasım Süper Loto sonuçlarını içeriğimizde yer alan Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte 21 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları ve Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

SÜPER LOTO 21 KASIM SONUÇLARI

Süper Loto 21 Kasım 2025 çekilişinde 6 bilen çıkmadı ve yaklaşık 105 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini bulamadı. Süper Loto çekiliş sonuçları ise millipiyangoonline internet adresi üzerinden yayınlandı.

21 Kasım Perşembe 2025 günü Süper Loto çekilişinde kazanan sayılar ise 2, 27, 34, 37, 48 ve 60 oldu.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

Süper Loto sonuçları ve ne kadar ikramiye çıktı sorgulama ekranı Milli Piyango'ya ait olan Milli Piyango Online platformu üzerinden açıldı. Bilet seri numaranız ve oynadığınız rakamlarla kazancınızı çevrimiçi olarak sorgulayabilir öğrenebilirsiniz.

Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Ekranı için Tıklayınız

SÜPER LOTO KURALLARI

Milli Piyango tarafından açıklanan Süper Loto kuralları şu şekilde: