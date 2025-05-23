Süper Loto 22 Mayıs 2025 Sonuçları Açıklandı! Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Sorgulama Ekranı | 22 Mayıs 2025 Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto 22 Mayıs 2025 sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı. Milli Piyango TV YouTube kanalından naklen yayınlanan Süper Loto çekilişinde bu hafta 7 milyon TL'lik büyük ikramiye devretti. Çekilişin ardından 22 Mayıs Süper Loto sonuçları çekiliş sorgulama ekranı araştırmaları ise hız kazandı. 22 Mayıs Süper Loto sonuçlarını içeriğimizde yer alan Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte 22 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları ve Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

SÜPER LOTO 22 MAYIS SONUÇLARI

Süper Loto 22 Mayıs 2025 çekilişinde 6 bilen çıkmadı ve yaklaşık 7 milyon TL'lik büyük ikramiye devretti. Süper Loto çekiliş sonuçları ise millipiyangoonline internet adresi üzerinden yayınlandı.

22 Mayıs Salı 2025 günü Süper Loto çekilişinde kazanan sayılar ise 22, 28, 33, 37, 39 ve 52 oldu.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

Süper Loto sonuçları ve ne kadar ikramiye çıktı sorgulama ekranı Milli Piyango'ya ait olan Milli Piyango Online platformu üzerinden açıldı. Bilet seri numaranız ve oynadığınız rakamlarla kazancınızı çevrimiçi olarak sorgulayabilir öğrenebilirsiniz.

Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Ekranı için Tıklayınız

SÜPER LOTO KURALLARI

Milli Piyango tarafından açıklanan Süper Loto kuralları şu şekilde: