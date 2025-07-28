Süper Loto 27 Temmuz 2025 Sonuçları Açıklandı! Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Sorgulama Ekranı | 27 Temmuz 2025 Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto 27 Temmuz 2025 sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı. Milli Piyango TV YouTube kanalından naklen yayınlanan Süper Loto çekilişinde bu hafta 13,4 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini buldu. Çekilişin ardından 27 Temmuz Süper Loto sonuçları çekiliş sorgulama ekranı araştırmaları ise hız kazandı. 27 Temmuz Süper Loto sonuçlarını içeriğimizde yer alan Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte 27 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları ve Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

SÜPER LOTO 27 TEMMUZ SONUÇLARI

Süper Loto 27 Temmuz 2025 çekilişinde 6 bilen çıktı ve yaklaşık 13,4 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini buldu. Süper Loto çekiliş sonuçları ise millipiyangoonline internet adresi üzerinden yayınlandı.

27 Temmuz Perşembe 2025 günü Süper Loto çekilişinde kazanan sayılar ise 20, 26, 28, 43, 47 ve 56 oldu.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

Süper Loto sonuçları ve ne kadar ikramiye çıktı sorgulama ekranı Milli Piyango'ya ait olan Milli Piyango Online platformu üzerinden açıldı. Bilet seri numaranız ve oynadığınız rakamlarla kazancınızı çevrimiçi olarak sorgulayabilir öğrenebilirsiniz.

Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Ekranı için Tıklayınız

SÜPER LOTO KURALLARI

Milli Piyango tarafından açıklanan Süper Loto kuralları şu şekilde: