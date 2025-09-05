Süper star Alperen

İrem İLYAS

Ulusal Basketbol Takımı önceki akşam EuroBasket 2025 A Grubu son maçında Sırbistan karşısında 95-90’lık skorla galip geldi. 5’te 5 yaparak grubu namağlup bir şekilde liderlikle bitiren Ulusal Takım’da şüphesiz en dikkat çeken oyuncu NBA’de Houston Rockets forması giyen ve bu sezon All-Star kadrosuna da seçilen Alperen Şengün’dü.

Dünyanın en iyi oyuncusu olarak gösterilen Jokic karşısında hiç ezilmeyen ve hatta zaman zaman onu çaresiz bırakan Alperen hiç şüphesiz maçın kahramanıydı. Maçın ardından sosyal medyaya taraftarların ‘Süper yıldıza sahip olmak harika bir lüksmüş’ sözleriyle özetlenebilecek yorumları da Alperen’in ne kadar önemli bir katkı koyduğunu gösteriyordu.

Maçı 28 sayı 13 ribaund ve 8 asistle tamamlayan Alperen triple-double’ın kıyısından dönen bir maçı daha geride bırakırken maçın sonunda salon ‘MVP’ tezahüratlarıyla inliyordu. Alperen grup aşamasının tamamında ise 21,6 sayı, 9,6 ribaund ve 6,8 asist ortalamaları yakaladı. Ayrıca son 30 yılı aşkın sürede EuroBasket'te üst üste 3 maçta 20 sayı, 5 ribaund ve 5 asist barajını geçen ilk oyuncu oldu. Tüm bu bireysel istatistikler Alperen kadar ulusal takımı da zirveye taşıdı. Turnuvanın favorilerinden Sırbistan karşısında alınan galibiyet de bunun en önemli göstergesi oldu.

Alperen Şengün, oyun kuruculuğu ve savunmadaki enerjisiyle de öne çıktı. Saha içinde oyunu yönlendiren, arkadaşlarına pozisyon hazırlayan ve gerektiğinde sorumluluk alan Şengün, Türkiye’nin grup liderliğine yürümesinde kilit rol oynadı. Hem hücumda hem de savunmada sorumluluk alan, ritmini bozmayan bir Alperen, Türkiye’yi yıllar sonra yeniden Avrupa’nın zirvesine taşıyabilir.

Jokic’le karşılaşmak Alperen için her zaman özel bir anlam taşıyor. Oyun tarzı benzerliği nedeniyle NBA’de kendisine ‘Baby Jokic’ lakabı takılan Alperen Jokic’i idolü olarak görüyor. Alperen 2022’de verdiği bir röportajda Jokic’i örnek aldığını da söyleyip “Jokic benim idolüm. Ondan saha görüşünü öğrendim. İdmanlarda da deniyorum bunu. Onun takımını nasıl oynattığını da izliyorum” demişti.

2023’te yine Jokic’e karşı oynadığı ve Rockets’ın Denver Nuggets’ı yendiği bir maçtan sonra da Jokic’e karşı elinden geleni yaptığını söyleyen Alperen Şengün, “O benim idolüm. Karşı karşıya oynarken bunun bir önemi kalmıyor. Ona ve takımına karşı kazanmak bizim için önemliydi” demişti.

Aynı maçtan sonra Jokic de Alperen’e övgüler dizerek “ “Houston’ın Alperen üzerinden oynaması iyi bir durum. Tüm takıma faydalı olabilir çünkü o bencil biri değil. Top Alperen’in elindeyken tüm takım hareketli oluyor. Bize karşı gerçekten güzel oynadı” ifadelerini kullanmıştı.

Alperen önceki günkü maçtan sonra da Jokic’e saygısını yineleyerek “Jokic dünyanın en iyi oyuncularından biri. Hatta son zamanlardaki en iyisi. Ona karşı oynayıp galibiyet almak bizim için gerçekten önemliydi. Benim için de bu maç için ekstra motivasyon vardı” dedi.

FIBA EuroBasket hesabında maçın ardından yapılan paylaşım da bu rekabete dokunduruyordu. Alperen Şengün için söylenen 'Baby Jokic’ lakabına gönderme yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: “Ona bebek Jokic değil, Baba Şengün deyin.”