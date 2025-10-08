"Süper talan yasası" AYM gündeminde: İlk inceleme tamamlandı

Anayasa Mahkemesi (AYM), zeytinlikleri maden faaliyetlerine açan 7554 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması isteminin ilk incelemeyi tamamladı.

CHP, Demokrat Parti, Demokratik Bölgeler Partisi, DEVA Partisi, Emek Partisi, Gelecek Partisi, DEM Parti, İYİ Parti, Saadet Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yeşil Sol Parti ve 5 bağımsız miletvekilinin bulunduğu toplam 260 milletvekilinin imzasıyla, zeytinlikleri madencilik faaliyetlerine açan 7554 sayılı Kanun’un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle AYM'ye başvuruda bulunulmuştu.

AYM Genel Kurulu, bugünkü gündem toplantısında başvuruyu ele aldı. Başvurunun ilk incelemesini tamamlayan AYM, başvuruda eksiklik tespit etmedi.

Yüksek Mahkeme, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak. Düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması istemine de esas inceleme aşamasında karar verilecek.